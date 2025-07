Estufa com horta comunitária, doação de mudas, sementes e bioinsumos, estão inseridas na programação - Foto Divulgação

Publicado 24/07/2025 15:46 | Atualizado 24/07/2025 15:46

Italva - Ações integradas de agroecologia, saúde, educação e fortalecimento da agricultura familiar no interior do Rio de Janeiro estarão sendo desenvolvidas em Italva, no noroeste fluminense, sábado (26), por conta da terceira edição do Projeto Agricultura Social. O foco é inclusão, sustentabilidade e cidadania no campo.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) em conjunto com a de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedsodh), com execução técnica da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-Rio).

A atividade será realizada das 9h às 14h, na Escola Municipal São Pedro do Paraíso, com entrada gratuita e aberta ao público. Serão disponibilizados serviços à população do campo; entre eles uma estufa com horta comunitária, doação de mudas, sementes e bioinsumos, coleta e análise de solo e água, atendimento médico, odontológico e psicológico.

Também, serão oferecidas orientação jurídica e emissão de documentação básica. AO governo municipal será parceiro nas ações, por meio da Secretaria de Assistência Social, sendo responsável pela realização de oficinas temáticas com foco em desenvolvimento humano e fortalecimento de vínculos.

A programação cultural consta de encenação da música “Pérola Negra”, pelas crianças da Escola Estadual Municipalizada de Tempo Integral Usina de São Pedro; apresentação da banda marcial da mesma instituição; além da tradicional performance do Boi Malandro, apresentada pela comunidade de São Pedro do Paraíso.

AMPLA VALORIZAÇÃO - Outro destaque previsto é a Dança da Peneira, pelo grupo da terceira idade vinculado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de Italva; atividade física coordenada por Jaqueline Mendes com o grupo local; e exposição do projeto Memórias de Italva.

A exposição será organizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e apresentará trechos do livro lançado em 2023, que reúne histórias reais de moradores da região, além de antecipar relatos inéditos que estarão na próxima publicação.

A proposta é valorizar amplamente as trajetórias das pessoas que constroem o território com suas vivências, saberes e relações com a terra. A Seapa avalia que o Projeto Agricultura Social vem se consolidando como uma política pública viva, que reconhece o campo como espaço de produção, cultura e transformação social.