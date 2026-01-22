Encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira, entre o secretário Wanderlei Mendes e diretores das escolas - Foto Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:10

Italva – O alinhamento para o ano letivo da rede municipal de Italva (RJ) é a principal pauta da Secretaria de Educação. Estratégias, organização das ações e o planejamento pedagógico começaram a ser discutidos, na manhã desta quarta-feira (21), pelo secretário Wanderlei Mendes, com diretores das escolas.

Além da avaliação geral sobre o ano anterior e propostas visando garantir mais qualidade no ensino, houve troca de experiências entre os diretores de escolares. Na opinião do secretário, a proposta da secretaria, através do encontro, é contribuir para o fortalecimento do diálogo e a construção coletiva.

“A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com uma educação cada vez mais eficiente e de qualidade, garantindo avanços importantes para alunos, profissionais e toda a comunidade escolar”, ratifica Mendes. Ainda sem data divulgada, as discussões terão desdobramento.