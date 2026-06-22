Espaço está consolidado como um dos principais em pesquisa e na formação da extensão rural no estado do Rio - Foto Divulgação

Espaço está consolidado como um dos principais em pesquisa e na formação da extensão rural no estado do Rio Foto Divulgação

Publicado 22/06/2026 19:13

Italva/Região - Referência estadual na formação de técnicos, capacitação de agricultores familiares, pesquisa aplicada e difusão de tecnologias voltadas ao desenvolvimento rural, o Centro de Treinamentos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater Rio) está sendo revitalizado.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar inclui revitalização estrutural e reorganização das atividades, focadas em pesquisa aplicada e difusão de tecnologias, incorporando ações voltadas à segurança alimentar, desenvolvimento territorial, fortalecimento da produção agrícola e à integração de políticas públicas direcionadas ao interior fluminense.

O centro funciona há mais de seis décadas, consolidada como um dos principais espaços de formação da extensão rural no estado. Ao longo de sua trajetória, tornou-se também referência em experimentação, validação e transferência de tecnologias voltadas à agricultura familiar, contribuindo para a disseminação de práticas produtivas adaptadas às diferentes realidades do campo.

De acordo com as estatísticas, somente em 2025, cerca de 3,5 mil pessoas passaram pela unidade entre produtores rurais, estudantes e profissionais de diversas regiões do Rio de Janeiro. O espaço abriga ainda a etapa de pré-serviço dos novos técnicos da Emater-RJ, que permanecem de um a três meses em formação no local, com imersão na metodologia de extensão rural e nas práticas de campo adotadas pela instituição.

FORTALECIMENTO - Presidente da Emater-RJ, Marcelo Costa avalia que a revitalização do Centerj representa um investimento estratégico para fortalecer a assistência técnica e impulsionar o desenvolvimento rural no estado: “Estamos recuperando e modernizando uma estrutura que é referência para a extensão rural fluminense”.

Costa realça que o centro reúne formação, pesquisa aplicada e difusão de tecnologias voltadas à agricultura familiar: “Fortalecer este espaço significa ampliar a capacidade da Emater-RJ de levar conhecimento, inovação e oportunidades de geração de renda para os agricultores de todas as regiões do estado”.

O diretor técnico-administrativo da Emater-RJ, Marconi Resende, reforça que a unidade vive um momento de reestruturação e ampliação de sua capacidade operacional: “O Centro de Treinamento tem 63 anos e está passando por uma grande reforma estrutural. Ao longo desses anos ele passou por várias reformas, mas nenhuma tão grande quanto essa”.

Marconi pontua que a vocação da unidade permanece voltada ao ensino e à demonstração prática das tecnologias desenvolvidas e difundidas pela instituição: “Aqui não há produção para venda. Tudo o que é produzido é voltado para aprendizado. As pessoas vêm para entender o cultivo, o manejo e todo o processo até chegar ao produto final”.

ALTERNATIVAS - De acordo com o diretor, o Centerj mantém unidades demonstrativas de culturas como manga, caju, coco, goiaba e pitaya, além de áreas destinadas à pastagem e à bovinocultura: “A estrutura inclui ainda uma fazenda experimental com criação de gado da raça Guzerá, cuja genética é preservada há mais de 40 anos e utilizada como referência para a agricultura familiar”.

Quanto à utilização das áreas, Marconi diz que são destinadas à demonstração de tecnologias, pesquisa aplicada e atividades de campo, permitindo que agricultores, estudantes e extensionistas acompanhem na prática técnicas de manejo, inovação e produção sustentável: “São unidades onde trazemos estudantes e produtores para ver na prática como é feito o manejo técnico”.

Recentemente, houve ampliação de culturas alternativas com potencial de diversificação produtiva, como a pitaya, que já registra experiências de comercialização superiores a R$ 30 por quilo em determinados mercados. A Emater-RJ presta assistência técnica a aproximadamente 60 mil famílias de agricultores em todo o estado.

O foco é o fortalecimento da agricultura familiar e melhoria das condições de vida no campo. As ações incluem dias de campo, oficinas, encontros técnicos e acompanhamento direto nas propriedades rurais: “Não é simplesmente produzir mais. É pensar na segurança da família do agricultor. Quando ele melhora sua produção e sua renda, ele melhora também sua qualidade de vida”, enfatiza Marconi.

INTEGRAÇÃO - O secretário de Desenvolvimento Regional, Deodônio Macêdo, afirma que o fortalecimento da agricultura familiar é uma das prioridades da gestão: “Nosso compromisso é integrar políticas públicas e ampliar as condições de trabalho no campo, garantindo que a agricultura familiar tenha mais acesso à assistência técnica, infraestrutura e oportunidades de renda”.

Macêdo frisa que o desenvolvimento rural sustentável do interior passa necessariamente pelo fortalecimento de quem produz alimento e sustenta a economia local. O processo de revitalização do centro de Italva inclui a recuperação de áreas experimentais, melhorias na infraestrutura e a ampliação das atividades de formação e difusão tecnológica.

Marconi relata que a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e qualificação de agricultores e profissionais da extensão rural em todas as regiões do estado: “Hoje estamos vivendo um período de recuperação da empresa. A Emater passou por diferentes fases ao longo dos anos e agora estamos retomando nossa capacidade de atuação com melhores condições de trabalho e resultados no campo”.

Com a revitalização da estrutura e a ampliação das atividades de formação, pesquisa aplicada e transferência de tecnologia, o diretor acredita que “o Centro de Treinamento da Emater-RJ reafirma seu papel como uma das principais referências da extensão rural fluminense, contribuindo para a inovação no campo, o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável do interior do estado”.