O cultivo do arroz negro na região vem sendo acompanhado desde as primeiras avaliações nas safras - Foto Pesagro/Divulgação

O cultivo do arroz negro na região vem sendo acompanhado desde as primeiras avaliações nas safras Foto Pesagro/Divulgação

Publicado 24/09/2026 17:33

Consolidando-se como um dos principais destaques do agronegócio no Noroeste Fluminense, o cultivo do arroz negro em Italva atrai a atenção de gastrônomos e pesquisadores. O avanço do grão é resultado de parcerias estratégicas envolvendo a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), a Pesagro-Rio e a Emater-Rio. O envolvimento da Pesagro-Rio funciona como o motor técnico e científico por trás da consolidação do produto no interior do estado.

A instituição foi responsável por introduzir as sementes gourmet originais para produtores da agricultura familiar local. O engenheiro agrônomo e pesquisador da autarquia, Silvino Amorin Neto, pontua que produtores tradicionais, como os da Fazenda da Penha, em Italva, iniciaram o cultivo a partir de materiais cedidos diretamente pela empresa de pesquisa.

Outra participação significativa da Pesagro-Rio ocorre por meio de seu programa de melhoramento de arroz irrigado, que avalia o comportamento de diferentes cultivares nas condições locais de solo e clima. Inicialmente, o órgão validou o bom desempenho da cultivar SCS 120 Onix.

Já em testes recentes na safra 2025/2026, a nova cultivar BRAS-705 superou a expressiva marca de cinco toneladas por hectare em sistemas irrigados monitorados. Silvino enfatiza que o projeto se destaca por agregar alto valor comercial à produção familiar, oferecendo uma alternativa agrícola altamente nutritiva e rentável.

Mão de obra escassa

Tradicionalmente ligado a outras atividades agropecuárias, o município de Italva desponta agora como um polo promissor na produção desse superalimento. Trata-se de uma transformação silenciosa e de cor marcante: o grão exótico, conhecido por suas propriedades antioxidantes e sabor amendoado, conquistou o mercado regional e virou sinônimo de rentabilidade e valorização para o produtor.

Silvino reforça que o arroz negro já ocupa espaço próprio entre consumidores que buscam produtos diferenciados e, principalmente, na alta gastronomia. Contudo, na contramão do quadro geral, a escassez de mão de obra qualificada no campo ainda limita o ritmo de crescimento das lavouras, desafiando os produtores a buscarem soluções em mecanização e capacitação técnica.

Para os agricultores locais, o momento é de celebrar o espaço conquistado na alta gastronomia, mas também de acender um alerta. O desafio de profissionalizar o trabalho de campo e atrair jovens para a atividade tornou-se urgente para que a região consiga suprir o interesse crescente pelo grão e consolidar sua posição de liderança no estado.