Renegade recuperado em Itaocara - P5- 36 BPM

Publicado 13/12/2023 17:06 | Atualizado 13/12/2023 17:10

Itaocara- A manhã da recente segunda-feira (11), não foi agradável para o condutor de um Jeep Renegade, placa FLO8G66 em Laranjais, distrito itaocarense. Já há alguns dias desfilando pelas ruas, deixou moradores desconfiados e policiais do 36º BPM, sediado em Santo Antônio de Pádua e responsável pela área, foram alertados.

Durante a abordagem os PMs da guarnição do distrito, verificaram ser um automóvel roubado, com chassi adulterado, e outros detalhes incompatíveis com os documentos apresentados.

O suspeito de 29 anos contou que comprara o Renegade em Nova Friburgo por R$ 40 mil.

Carro e condutor foram levados à 135a DP, Itaocara, onde a Polícia Civil constatou as irregularidades do veículo furtado na cidade do Rio no Bairro Engenho Novo.

Autuado por receptação e adulteração, o homem ficou preso à disposição das autoridades judiciais.