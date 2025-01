Prefeito Heriberto Batata Pereira - Ascom

23/01/2025

Itaocara- O pagamento em cota única até o dia 10 de abril próximo garante aos proprietários de imóveis na cidade um desconto de 10% no IPTU- Imposto Territorial Urbano.

A primeira parcela para quem não puder quitar à vista, vence também no mesmo dia, e as demais terão a mesma data limite, porém sem os descontos, durante os próximos três meses consecutivos, exceto quando coincidir com finais de semana, ficando para o dia 12, como em maio.

