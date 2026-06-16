Através da Sala do Empreendedor, prefeitura disponibiliza catálogo de serviços ou produtos e orienta - Foto Divulgação

Através da Sala do Empreendedor, prefeitura disponibiliza catálogo de serviços ou produtos e orienta Foto Divulgação

Publicado 16/06/2026 14:48

Itaocara- Mais oportunidades pra quem empreende no município é uma das propostas do governo de Itaocara (RJ), visando fortalecer os pequenos negócios locais. O caminho disponibilizado é a plataforma Contrata+Brasil, que aproxima microempreendedores da administração pública e facilita a contratação de serviços de forma simples, ágil e transparente.

Através da ferramenta, profissionais de diversas áreas poderão se credenciar e ter acesso a novas oportunidades de prestação de serviços para o poder público, movimentando a economia local e gerando mais renda para nossa população. As contratações podem atingir até R$ 13.098,41.

Através da Contrata+Brasil, o governo municipal disponibiliza oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) e agricultores familiares, com foco em serviços rápidos e de menor valor, sem a complexidade das licitações tradicionais. A plataforma inclui uma série de atividades.

Da relação constam serviços de alvenaria, pintura, elétrica e hidráulica; limpeza, conservação e reparos de móveis e estofados; oportunidades para a venda de produtos da agricultura familiar. O interessado deve acessar o portal do governo federal e entrar com o seu Login Gov.br; apresentar dados pessoais, informações da empresa (CNPJ) e o catálogo de serviços ou produtos que oferece.

A Sala do Empreendedor está localizada na Rua Jornalista Cid Pinto Leite, nº 895, no bairro Sobradinho, junto com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. Oferece orientações sobre negócios em apoio ao MEI, inclusive capacitações, variando ao longo dos anos. O município conta com mais de dois mil microempreendedores ativos.