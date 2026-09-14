Localizado no Noroeste Fluminense, o município de Itaocara tem mais de 19 mil eleitores aptos, de uma população de 22.919 habitantes - Foto Gomes/Reprodução

Localizado no Noroeste Fluminense, o município de Itaocara tem mais de 19 mil eleitores aptos, de uma população de 22.919 habitantesFoto Gomes/Reprodução

Publicado 14/09/2026 16:14

TRE cria estratégia para transporte no dia da eleição

Por meio da Resolução 23.753, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) instituiu o Programa "Seu Voto Importa", estabelecendo diretrizes e providências para garantir o exercício do direito de voto aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

No Noroeste Fluminense, o único município relacionado para implantar o projeto-piloto é Itaocara. A medida está disponível somente para eleitores da 161ª Zona Eleitoral (ZE), nos locais de votação do Bonsucesso Futebol Clube, do Centro Educacional Gama e Souza e da Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso.

Para participar, os interessados devem se cadastrar até esta segunda-feira (14) preenchendo o formulário oficial disponível no site do TRE-RJ. O registro também pode ser feito por um familiar ou procurador do eleitor. Não é necessária a apresentação de laudo médico no ato da inscrição, pois a autodeclaração da deficiência ou limitação motora é suficiente para requerer o atendimento.

A Justiça Eleitoral responderá a cada pedido em até 48 horas antes da votação, confirmando o horário da rota com base na disponibilidade dos veículos cedidos e na distância das seções. No dia 4 de outubro, vans e veículos adaptados buscarão o eleitor diretamente em sua residência, aguardando o momento do voto para conduzi-lo de volta, de forma totalmente gratuita.

De acordo com o TRE, o programa abrange também outros casos expressamente previstos que não disponham de meios próprios para viabilizar o comparecimento aos locais de votação, oferecendo transporte especial no dia da eleição.

Facilitação

TARIFA ZERO - A proposta visa neutralizar barreiras geográficas e físicas que dificultem o deslocamento até as urnas. Após o encerramento do prazo, o cartório realiza a análise logística das rotas e das distâncias das seções eleitorais com base na frota de veículos adaptados disponível, enviando uma resposta de confirmação aos solicitantes antes do pleito, ratifica a divulgação da ferramenta.

Para os demais moradores da região que não se enquadram nos requisitos do projeto-piloto, o exercício do voto conta com orientações sobre mobilidade urbana e transporte público fornecidas pelos órgãos oficiais competentes. Para o público em geral, o tribunal reforça que todo o transporte público regular estadual e municipal rodará com tarifa zero no dia da eleição em todo o interior fluminense.

Com base no Censo de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que Itaocara tem 22.919 habitantes. De acordo com os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município conta com cerca de 19.150 eleitores aptos.