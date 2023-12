Viatura da PCERJ Foto Ilustrativa - Divulgação

Publicado 19/12/2023 09:24 | Atualizado 19/12/2023 09:28

Miracema- Agentes da 137ª Delegacia de Polícia e do 36° Batalhão de Polícia Militar, coordenados pelo delegado titular, Gesner César Bruno, prenderam em execução de mandado de prisão condenatória por crime de estupro, um homem de 53 anos.

Na manhã deste domingo (17), o mandado foi entregue ao cidadão, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele foi condenado a 16 anos, 09 meses e 18 dias de regime fechado. A vítima na época do estupro tinha 13 anos de idade e era enteada do acusado.

Feito o registro do cumprimento do mandado na 137ª DP, o condenado foi para o sistema prisional, e está à disposição da justiça.