Itatiaia realiza Conferência Municipal de Assistência Social - Divulgação

Itatiaia realiza Conferência Municipal de Assistência SocialDivulgação

Publicado 04/07/2023 08:00 | Atualizado 04/07/2023 10:37

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia realiza no próximo sábado (8) a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento, aberto aos moradores, acontece no Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no bairro Campo Alegre, das 8h às 17h.

Com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, a etapa municipal terá início com o credenciamento dos participantes. Em seguida será a realizada a composição da mesa de autoridades e abertura da conferência.

A programação tem sequência com a leitura do regimento interno, seguido de uma palestra sobre o tema da Conferência e uma apresentação dos alunos da APAE junto com a Superintendência de Cultura. Na Conferência também serão realizados os trabalhos em grupo.

Após as discusões, os participantes apresentam os seus relatórios de conclusão e participam da plenária para votação e aprovação das propostas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual. Ao final da conferência será realizada a eleição dos delegados que representarão o município na etapa Estadual.