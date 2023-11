Publicado 27/11/2023 07:31

Um homem foi preso por agredir a companheira em Itatiaia. O caso aconteceu no sábado (25) na BR-485, mais conhecida como Estrada do Parque Nacional do Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estavam na delegacia de Itatiaia, quando um morador informou que um homem estava agredindo uma mulher na localidade.

Quando chegaram, encontraram o casal discutindo. Diante das evidências, o homem foi preso por violência contra a mulher e levado para a 99ª DP de Itatiaia.