Prefeita Fernanda Ontiveros se reuniu com os ambulantes inscritos nos dois eventos para explicar cancelamento - Divulgação/Prefeitura

Prefeita Fernanda Ontiveros se reuniu com os ambulantes inscritos nos dois eventos para explicar cancelamentoDivulgação/Prefeitura

Publicado 02/02/2024 14:42

A prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros, se reuniu na quinta-feira (01/02) com os ambulantes inscritos para trabalharem no Carnaval e na Cruzada Evangélica da cidade. Os eventos foram cancelados na quarta-feira (31) em pronunciamento oficial feito pela chefe do executivo em suas redes sociais, em função das fortes chuvas que abalaram a cidade em 13 de janeiro. De acordo com a prefeitura, a situação de emergência foi reconhecida pelo Governo Federal.

A reunião foi realizada na Paróquia Senhor do Bonfim, em Engenheiro Pedreira. A prefeita explicou aos trabalhadores a necessidade de neste momento voltar a atenção para os bairros atingidos pelos temporais e sobretudo para as famílias afetadas.

A prefeita também determinou ao secretário municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Ordem Urbana e Postura, Luiz Henrique, que todos os 61 inscritos para participarem das festividades do Carnaval sejam incluídos nos próximos eventos da cidade. ”Neste momento quem mais precisa são as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas iniciadas no dia 13 na cidade. A prioridade do nosso governo é atender este público, por meio de todas as secretarias municipais. Estamos atuando com o Programa Limpa Rio desde o início do governo, limpando os córregos da nossa cidade, o que ajudou de forma significativa. E nesta situação de emergência temos que ter uma responsabilidade maior com os gastos públicos e resolvemos cancelar estes eventos para dar assistência a todos aqueles que foram afetados”, declarou Fernanda Ontiveros.

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito, Transporte e Ordem Urbana e Postura, Luiz Henrique, os comerciantes inscritos terão a oportunidade de participarem dos próximos eventos sem a necessidade de realizar uma nova adesão. “Neste momento é impossível fazer o Carnaval e a Cruzada Evangélica, mas vamos manter os inscritos para os dois eventos que vão acontecer nos próximos meses na cidade. Teremos este compromisso com esses trabalhadores que ganham uma renda extra nestes eventos em nosso município “, completou.