Carro do empresário - Blog Heraldo Gallinters

Carro do empresário Blog Heraldo Gallinters

Publicado 20/12/2023 07:44 | Atualizado 20/12/2023 07:51

Laje do Muriaé- Pré-candidato a prefeito de Laje do Muriaé, o empresário Emmanuel Pontes, contou que dirigia seu carro em direção à cidade mineira de Barão do Monte Alto, quando na madrugada desta terça-feira (19), um motociclista todo trajado de preto, tentou impedir que ele continuasse.

Assustado, Emmanuel acelerou o veículo e acabou colidindo em um barranco logo a seguir. De acordo com testemunhas, moradores da área perceberam movimentos com automóveis e motos antes do ocorrido. Se a motivação do crime foi a de um homicídio ou uma tentativa de assalto, são perguntas nas linhas de investigação policial. O pré-candidato esteve no hospital, constatando não ter sofrido lesões, e registrou a história na Delegacia de Polícia em Barão do Monte Alto-MG.