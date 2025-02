Ilustração - IA Copilot-nnbllny

IlustraçãoIA Copilot-nnbllny

Publicado 13/02/2025 12:27

Laje- Na madrugada desta quinta-feira (13), o caos tomou conta da Rua Plator 4, no Bairro Boa Vista. Rudimar da Silva Corrêa, de 43 anos, foi assassinado a tiros por volta das 2h, depois um desentendimento que terminou em violência extrema.

Antes de ser alvejado, Rudimar havia esfaqueado duas pessoas, ambas socorridas e encaminhadas ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. Felizmente as vítimas não correm risco de morte.



A polícia agora investiga se os crimes tem ligação com o tráfico de entorpecentes em caso sob a responsabilidade da 138ª Delegacia de Polícia/Laje, que registrou o homicídio causado por disparos de arma de fogo.



O corpo de foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao IML- Instituto Médico Legal de Itaperuna. A investigação começa pelos motivos por trás desta sequência de atos violentos, que deixaram a comunidade local em estado de alerta.