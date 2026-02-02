Angelina Moreira e Leila Andrade assinaram o termo e avaliam a importância para a área educacional - Foto Divulgação

Laje do Muriaé – “Uma oportunidade de integrar iniciativas que estimulam a participação dos alunos, a produção de conteúdo, a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de competências fundamentais para a formação cidadã”. Esta é a avaliação da secretária de Laje do Muriaé, Leila Andrade, ao comentar parceria assinada com a MultiRio focada em projetos voltados para a área educacional.

O Termo de Cooperação Técnica foi firmado sexta-feira (30), na sede da Empresa Municipal de Multimeios, ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro. É garantido ao governo de Laje desenvolver, nas escolas da rede municipal, os projetos Agência de Notícias dos Alunos da Rede (Andar) e Tecnologia, Engenharia, Matemática, Artes e Sustentabilidade (Temas).

Criado em 2023, o Andar é um projeto de educação midiática e protagonismo estudantil que transforma escolas em espaços de produção jornalística; diretamente, já contempla mais de 2.700 estudantes e cerca de 150 professores em 90 escolas municipais. A produção de conteúdo dos jovens repórteres (alunos) é publicada no portal e no instagram da rede.

Já o Temas visa apoiar o trabalho pedagógico nas escolas, reunindo módulos temáticos, cadernos de atividades, diretrizes curriculares e formações para professores, com foco em estimular a aprendizagem ativa. O projeto é inspirado na abordagem internacional STEAM, promovendo reflexões sobre meio ambiente, clima e temas atuais da sociedade, alinhada às novas demandas educacionais.

A diretora-presidente da MultiRio, Angelina Moreira, resume que as iniciativas integram ações voltadas à educação midiática, ao protagonismo estudantil e ao fortalecimento de práticas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ampliando as possibilidades do trabalho pedagógico ao apoiar os professores com materiais e estratégias.

CONECTA MUNDO - As respostas estão na facilitação do diálogo com a educação midiática, a comunicação e os desafios contemporâneos da educação, colocando os estudantes no centro do processo educativo: “A parceria com Laje do Muriaé reforça nosso compromisso com redes públicas interessadas em fortalecer essas práticas”.

Também na sexta-feira, a MultiRio realizou o Conecta Mundo, reunindo gestores públicos, pesquisadores e instituições parceiras para apresentar experiências construídas a partir das realidades dos territórios, aberto a articulação voltado à circulação de práticas desenvolvidas nos municípios participantes, permitindo que experiências locais sejam compartilhadas.

Foram apresentadas propostas construídas ao longo do processo de mentoria do hector, a partir de desafios e caminhos identificados em cada território. Em Laje do Muriaé, a iniciativa envolve a criação de um laboratório de audiovisual voltado à formação continuada de professores, integrando cultura local e educação midiática.

FORÇA DA TROCA - Entre os municípios integrantes, do noroeste fluminense, está, também, Conceição de Macabu, cuja proposta apresentada busca criar práticas de leitura criativas, conectando espaços públicos, escolas e tecnologias digitais. “Quando as experiências circulam, elas deixam de ser respostas isoladas”, analisa Angelina Moreira.

A presidente realça que a iniciativa mostra a força da troca entre territórios: “No Conecta, fica evidente que o que é vivido em cada território pode dialogar com outros contextos e fortalecer caminhos que já estão em curso”. Sobre o hector ela resume que é um hub que conecta educação, cultura e tecnologia para enfrentar desafios locais e transformar realidades.

Do encontro participaram gestores de Laje do Muriaé, Nova Friburgo e Mangaratiba, além de pesquisadores da Faculdade de Educação da UFRJ e representantes de instituições como Fiocruz, Sebrae e o Instituto de Promoção e Defesa de Direitos Humanos Carolina de Jesus. A de Barra do Piraí, Mendes e Duque de Caxias, convidados que acompanharam as atividades.