Equipes da Concer atuaram no local do acidente - Divulgação

Publicado 05/12/2023 15:44

Comendador Levy Gasparian - A BR-040 ficou totalmente interditada no km 1, no sentido Rio de Janeiro, em Comendador Levy Gasparian, na tarde de ontem, após a colisão entre duas carretas. As informações preliminares indicavam que o acidente ocorreu após um dos veículos, que seguia em direção a Juiz de Fora, perder a direção. Isso resultou na derrubada da divisória das pistas e na parada no sentido oposto, ocasionando a colisão.

Equipes da Concer atuaram no local do acidente. O sentido Rio cheogu a apresentar retenção de 1 km, enquanto a pista no sentido Juiz de Fora ficou parcialmente interditada, mas sem congestionamento.