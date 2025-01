Alunos premiados na gincana - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 15:53

Levy Gasparian - Na última quinta-feira (23), a Prefeitura de Levy Gasparian através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento reuniu autoridades, convidados e munícipes no Ciep Municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueiredo.



Na programação ao longo do dia, tiveram palestras voltadas ao tema, apresentação cultural pelo Grupo da Terceira Idade, além de café da manhã e almoço.



Houve também a aprovação de 10 propostas para serem levadas e apresentadas na conferência estadual do Meio Ambiente, onde Alexandre Ricardo Marques foi eleito delegado e será um dos responsáveis por representar o município na Conferência Estadual.



Finalizando a conferência, houve a apresentação do resultado da Gincana Cultural Coleta Consciente, uma parceria do Município com o Grupo Mil, onde houve a coleta e destinação ambientalmente de mais de 2.000 litros de óleo já usado.



A gincana ocorreu entre os meses de Agosto e Novembro de 2024, tendo como público alvo os alunos da rede municipal de ensino, onde participaram as seis escolas e a creche. A escola que obteve a maior coleta, com 705 litros, foi Escola Municipal Salathiel Machado da Fonseca.



Quanto aos alunos a premiação foi a seguinte:

1° Clarissa da Silva Souza;

2° Pérola Cristina Ferreira da Silva; e

3° Elisa Fernanda de almeida dos

Santos.