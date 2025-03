IX Fórum de Prevenção e Combate ao Bullying nas Escolas em Levy Gasparian foi realizado - Foto: Divulgação

IX Fórum de Prevenção e Combate ao Bullying nas Escolas em Levy Gasparian foi realizadoFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 19:06

Levy Gasparian - A Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, promoveu na última semana, o IX Fórum de Prevenção e Combate ao Bullying, dentro da extensa programação do Março Laranja.

O Fórum aconteceu em dois ambientes: auditório e sala de cinema, contando como palestrantes, com o Sargento Anderson – 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Coordenador do PROED na Escola e Thaís Portugal, orientadora educacional e neuropedagoga. A Assistente Social Vanessa Augusto da Silva, utilizou a sala de cinema para desenvolver um bate papo com os alunos das turmas do 60º ao 9º ano, que durante as atividades, puderam interagir sobre medidas de combate e proteção contra o bullying.

Durante as palestras, foram destacados os aspectos do bullying como os atos de violência física e/ou psicológica, intencional e repetitiva. E o combate através de diálogo e busca de ajuda juntamente com os professores, orientação educacional, direção escolar e família.

O IX Fórum de Prevenção e Combate ao Bullying nas escolas foi uma iniciativa da Secretaria de Educação, visando descentralizar temáticas relevantes nas escolas e ampliar o diálogo entre escola e comunidade escolar, com a participação dos alunos do Ensino Fundamental, anos finais, sendo um sucesso.