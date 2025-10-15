Alunos em visita ao campus da UFRRJ - Foto: Divulgação

Alunos em visita ao campus da UFRRJFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 15:40

Levy Gasparian - Na última semana, alunos do CIEP Municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueiredo, em Levy Gasparian, realizaram uma visita guiada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – campus Três Rios.



Durante a visita, os alunos puderam conhecer a estrutura da universidade, participar de bate-papos com professores de diferentes áreas e tirar dúvidas sobre cursos como Direito, Administração, Economia, Gestão Ambiental e Gestão Computacional. A recepção foi realizada pelo coordenador Paulo Saraiva.



Segundo a Prefeitura, a iniciativa teve como principal objetivo despertar o interesse dos jovens pela vida acadêmica, mostrar que o acesso à universidade pública é uma realidade possível e apresentar programas de apoio ao estudante, como cotas, bolsas e projetos de extensão. Além disso, a atividade buscou ampliar os horizontes dos alunos, motivando-os a sonhar mais alto e planejar seus caminhos com mais segurança.



A coordenadora e professora Érica Vieira ressaltou a importância de vivências como essa ainda na Educação Básica: “Eles conhecem um outro âmbito de ensino, que irão acessar quando estiverem mais velhos”, destacou.

Já a secretária de Educação, Vanessa Souza, que também acompanhou a visita, enfatizou o valor de iniciativas que promovem a inclusão educacional: “Momentos como este são fundamentais para mostrar aos nossos alunos que a universidade é um espaço que também lhes pertence”.