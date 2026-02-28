Lançamento da cartilha - Foto: Divulgação

Publicado 28/02/2026 16:28

Levy Gasparian - Na última terça-feira (24), a Prefeitura de Levy Gasparian apresentou oficialmente a Cartilha de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O material será distribuído em breve, ampliando o acesso à informação e incentivando a denúncia.

A iniciativa foi conduzida pela secretária de Governo, Heloísa Mannarino, em parceria com as Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação, além da Guarda Municipal. A cartilha reúne informações sobre os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, canais de denúncia, orientações sobre como buscar ajuda e detalhes dos serviços disponíveis no município.



Segundo Heloísa, a integração entre as secretarias é fundamental para garantir atendimento humanizado e eficaz. “Nosso objetivo é informar, acolher e proteger. A violência contra a mulher é uma realidade que precisa ser enfrentada com ações concretas e trabalho conjunto”, ressaltou.