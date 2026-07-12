Caminhões com diesel e sabão em pó foram retidos após auditores constatarem inconsistências na documentação fiscal - Foto: Divulgação

Caminhões com diesel e sabão em pó foram retidos após auditores constatarem inconsistências na documentação fiscalFoto: Divulgação

Publicado 12/07/2026 16:36 | Atualizado 12/07/2026 16:37

Levy Gasparian - A Receita Estadual apreendeu 62 mil litros de diesel e quase 7 toneladas de sabão em pó no Posto de Controle Fiscal de Levy Gasparian, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. As mercadorias apresentavam irregularidades na documentação fiscal e nos lacres de segurança, resultando em mais de R$ 1 milhão em autuações às transportadoras responsáveis.

A maior apreensão ocorreu no dia 5 de julho, quando um caminhão-tanque transportando 57 mil litros de diesel foi fiscalizado na barreira. Segundo a Receita Estadual, o motorista tentou fugir da fiscalização e os auditores identificaram a ausência de dois lacres de segurança no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). A carga foi avaliada em cerca de R$ 309 mil e gerou um auto de infração de R$ 801 mil.

No dia anterior, outro caminhão foi flagrado transportando 5 mil litros de diesel com um lacre rompido. De acordo com a fiscalização, o documento apresentado era inválido. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 25 mil, e a empresa responsável recebeu multa de R$ 67 mil.

Também em Levy Gasparian, os fiscais apreenderam mais de 8 mil unidades de sabão em pó, totalizando quase 7 toneladas. Avaliada em cerca de R$ 56 mil, a carga apresentava divergências entre a rota percorrida e as informações de remetente e destinatário registradas no DANFE. O transportador foi autuado em R$ 143 mil.