Unidade irá contar com um veículo multimissão - Foto: CBMERJ

Unidade irá contar com um veículo multimissãoFoto: CBMERJ

Publicado 10/09/2026 19:28

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), realiza, nesta sexta-feira (11), às 11h, a ativação de mais uma unidade operacional da corporação, no município de Comendador Levy Gasparian.

O Destacamento de Bombeiro Militar DBM 5/15 - Comendador Levy Gasparian vai ampliar o atendimento à população do município, beneficiando cerca de 10 mil habitantes, além de milhares de condutores e passageiros que trafegam pela BR-040 e pelo trecho urbano da Estrada União e Indústria.

O novo quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, além de uma base com toda estrutura para os bombeiros que irão atuar na unidade.

Comendador Levy Gasparian é a 75ª cidade a contar com uma unidade operacional do CBMERJ.

Atualmente a Corporação conta com 143 unidades em todo o estado, contemplando 82% dos 92 municípios fluminenses.