Iniciativa leva serviços do Cevas a localidades e bairros mais distantes da área central do municípioFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:42

Macaé - Há um ano, o Cevas Itinerante, estratégia da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (CEVAS), tem sido fundamental para levar informação e cuidados preventivos contra zoonoses, doenças transmitidas por animais como roedores e mosquitos, aos moradores de localidades e bairros mais distantes da área central de Macaé.

A iniciativa já contabiliza dez mobilizações realizadas, e a próxima está agendada para o dia 9 de agosto, no Aterrado do Imburo, das 9h às 16h. Flávio Muniz, Coordenador Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, explica que o Cevas Itinerante nasceu para expandir as ações do setor, levando serviços como visitas domiciliares para eliminar focos do Aedes, controle de roedores, pulgas, carrapatos e caramujos africanos, além de vacinação antirrábica e distribuição de telas para caixas d'água.

“O Cevas Itinerante é uma atividade além de nossa rotina diária. A estratégia foi criada para atender a população que ainda não conta com o trabalho de nossas equipes, contemplando locais mais afastados, como assentamentos, com o pacote completo de serviços da Coordenadoria”, afirma Flávio.

Somente no primeiro semestre deste ano, foram realizadas visitas a dez localidades pelo Cevas Itinerante, resultando na imunização de 587 animais com a vacinação antirrábica, distribuição de 185 telas de caixas d'água e controle de 6.246 pontos para o Aedes.

“Os agentes vão de casa em casa, levando os serviços até o cidadão. Isso amplia nossa cobertura e, consequentemente, o controle das doenças”, destaca o coordenador, acrescentando que “Todo o planejamento visa atuarmos cada vez mais de forma estratégica e preventiva”.

O Cevas Itinerante é uma das vertentes do trabalho da Coordenadoria de Vigilância Ambiental em Saúde, que realiza ações diárias no município, incluindo visitas domiciliares realizadas por 14 equipes. As ações envolvem conscientização nas escolas, vistorias em empresas, mapeamento geográfico e levantamento de indicadores, como o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa). Cronogramas e mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura, bem como no Instagram do setor: @cevasmacae.