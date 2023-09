Evento com entrada gratuita terá competições e shows musicais - Foto: Divulgação

Evento com entrada gratuita terá competições e shows musicaisFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2023 13:30

Macaé - Nesta sexta-feira (1º), o Parque de Exposições Latiff Mussi abriu suas portas para receber os protagonistas da 43ª Expo Nacional do Campolina. Cerca de 400 cavalos estão sendo aguardados até sábado (2) para a preparação do evento que se inicia no domingo (3) e se estende até o dia 9 de setembro, trazendo uma variedade de atrações. A programação é organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Campolina (ABCC) em parceria com a Prefeitura de Macaé.



Durante todos os dias do evento, o público poderá desfrutar de competições, leilões, provas esportivas e apresentações musicais. O presidente da ABCC, Plínio Siqueira, destacou: "Esta é a primeira vez que realizamos a Exposição Nacional em Macaé. Teremos programação para crianças, shows à noite e esperamos a presença de todos nesta programação familiar com entrada gratuita."



Além de receber os cavalos, a sexta-feira foi dedicada à fiscalização sanitária, conduzida por técnicos e médicos veterinários, garantindo o bem-estar dos animais vindos de criadores de todo o país. Uma área específica do Parque de Exposições foi preparada para abrigar os cavalos durante o evento.

Confira a programação dos shows, que prometem animar as noites da Expo Nacional do Campolina:

Domingo (3)

21h: Roda de Viola Acústica Campolina



Segunda-feira (4)

21h: Roda de Viola Acústica Campolina

Terça-feira (5)

21h: Roda de Viola Acústica Campolina

Quarta-feira (6)

21h: Edson Batata

23h: Bateria da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense



Quinta-feira (7)

21h: Érica Carvalho

23h: Cesário Ramos

Sexta-feira (8)

21h: Glauco Zulo

Sábado (9)

21h: Junior e Gustavo