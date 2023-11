Programação terá início em 27 de novembro, com a abertura no Centro, na Acim - Foto: Divulgação

Publicado 06/11/2023 15:19

Macaé - A busca pelo empreendedorismo como meio de alcançar autonomia financeira e gerar renda tem sido uma opção cada vez mais comum para muitos brasileiros. Em Macaé, empreendedores se destacam em diversos segmentos, enfrentando desafios e buscando soluções para criar negócios sustentáveis. Essa jornada empreendedora será o foco da Semana Global de Empreendedorismo - Macaé Empreendedora, que acontecerá de 27 a 30 de novembro.

O evento contará com atividades descentralizadas em diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro, Parque Aeroporto, Lagomar e Cavaleiros. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Sebrae e tem como objetivo fortalecer a rede de empreendedores, promover a integração e o estímulo aos negócios locais.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, destaca a importância do evento. "Teremos cases de sucesso de empresários locais compartilhando suas experiências e mostrando as diversas facetas do empreendedorismo em nossa cidade, especialmente neste momento em que o governo municipal trabalha para criar um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico", disse. Ele também menciona a novidade de expandir o projeto para os bairros Lagomar e Aeroporto, os dois eixos mais populosos da cidade.

A programação terá início em 27 de novembro, com a abertura no Centro, na Acim. No dia 28, será a vez do Parque Aeroporto (Praça da Ampra), seguido de Lagomar (Clube do Servidor) em 29 de novembro, encerrando em 30 de novembro nos Cavaleiros (Hotel Royal Macaé Palace). Além de palestras, o Sebrae promoverá Sessão e Rodada de Negócios em dias específicos.

Guilherme Reche, Coordenador Regional do Sebrae na Região Norte Fluminense, enfatiza o caráter inovador do evento. "Falamos constantemente sobre a necessidade atual de surpreender, criar experiências exitosas e diferenciadas com clientes e parceiros. O 'Macaé Empreendedora' tem esse viés ao promover a troca de boas práticas, além do fomento de novas oportunidades, com duas edições de Sessão de Negócios e uma Rodada de Negócios", comentou.

A participação nos eventos será confirmada mediante inscrição, com a data ainda a ser divulgada. A Semana Global de Empreendedorismo em Macaé representa uma oportunidade valiosa para empreendedores locais compartilharem conhecimento, estabelecerem parcerias e fortalecerem a economia da região.