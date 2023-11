Aumento da penalidade passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil por dia - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:13

Macaé - A Prefeitura de Macaé conquistou uma vitória judicial ao conseguir a elevação do valor da multa diária imposta à Enel, empresa de energia elétrica. Apesar de uma liminar anterior, a empresa persistiu em descumpri-la, resultando em um aumento substancial da penalidade, que passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil por dia.

O magistrado responsável pela decisão destacou que a recusa em acatar a decisão anterior não apenas priva os cidadãos do serviço público essencial, mas também representa uma ameaça à ordem pública. Isso se tornou evidente quando os moradores da localidade de Águas Maravilhosas realizaram uma manifestação na noite de quinta-feira (23), bloqueando uma das vias mais importantes da cidade.

O impacto do caso reverberou nas redes sociais, com a internauta Sabrina Raquel protestando: "Teria que multar também os valores absurdos que ela cobra de energia." Na semana passada, o presidente da Enel, Nicola Cotugno, deixou o cargo, sendo substituído por Antônio Scala, um executivo com 18 anos de atuação na empresa. De acordo com um comunicado da Enel, Nicola, que presidiu a empresa por cinco anos, optou por se aposentar. As regiões atendidas pela empresa têm enfrentado constantes problemas de falta de energia.