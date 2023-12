Evento inclui palestras teóricas abrangendo biodiversidade, biologia vegetal, entre outras - Foto: João Barreto

Evento inclui palestras teóricas abrangendo biodiversidade, biologia vegetal, entre outrasFoto: João Barreto

Publicado 05/12/2023 12:10 | Atualizado 05/12/2023 12:13

Macaé - O Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ (NUPEM/UFRJ) realiza, até essa terça-feira (5), a Primeira Semana Genômica do Instituto (NUPEM Genomic Week), em Macaé. O evento destaca as inovações em sequenciamento de DNA e discute os impactos dessas tecnologias nas áreas da medicina e biologia.

A tecnologia de sequenciamento de DNA oferece perspectivas promissoras, permitindo a caracterização e o diagnóstico de doenças genéticas e raras. Na agricultura e meio ambiente, ela acelera a geração de plantas, otimizando a produção de alimentos, e isola bactérias com potencial para degradar resíduos de combustíveis, proporcionando soluções inovadoras para desafios ambientais e promovendo práticas sustentáveis.

O evento inclui palestras teóricas abrangendo biodiversidade, biologia vegetal, virologia, análise bioinformática, simbiontes de corais, genômica e qualidade da água, além de abordar diferentes aplicações do sequenciamento DNA. Há também seções práticas em genômica, proporcionando oportunidades para pesquisadores aprenderem a preparar bibliotecas de DNA para sequenciamento nas plataformas Illumina e Nanopore disponíveis na Unidade.

A organização da Primeira Semana Genômica é realizada por um grupo multidisciplinar envolvendo docentes, técnicos-administrativos e alunos do Instituto NUPEM, comemorando os 10 anos da Unidade de Genômica Funcional do NUPEM. O evento conta com o apoio de empresas especializadas, como Interprise e Twistbioscience, e da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa).

A iniciativa ganha destaque com a aquisição recente do sequenciador genético P2 Solo da Oxford Nanopore pelo NUPEM, possibilitando o sequenciamento de genomas completos. Esse avanço coloca o instituto na vanguarda das pesquisas em áreas como doenças infecciosas, biodiversidade e meio ambiente. O sequenciador foi adquirido por meio de convênio com a Vale S.A. em projetos da Profa. Mirella Pupo e Rodrigo Nunes da Fonseca, sendo destinado a estudos de genômica e epigenética de plantas amazônicas.

O NUPEM já utiliza técnicas de sequenciamento, sendo destaque na identificação de novas variantes do SARS-CoV-2 na região de Macaé durante a pandemia de COVID-19. Além disso, a tecnologia é empregada para estudar a biodiversidade local, identificando espécies ameaçadas de extinção e formulando estratégias de conservação.

Segundo a Diretora Geral do NUPEM/UFRJ, Profa. Cintia Monteiro de Barros, o evento destaca o papel pioneiro do Instituto NUPEM não apenas nas áreas de meio ambiente, mas também nas áreas de saúde e educação, contribuindo para o desenvolvimento regional.

O professor Rodrigo Nunes da Fonseca, coordenador da Unidade de Genômica Funcional do NUPEM, ressalta que o novo equipamento abre novas possibilidades para a ciência, impactando positivamente a geração de conhecimento em benefício da sociedade e na formação acadêmica de alunos.

Rodrigo Nunes da Fonseca, pesquisador nas áreas de biologia do desenvolvimento, evolução molecular e biologia molecular, destaca que suas pesquisas concentram-se na genética evolutiva do desenvolvimento de artrópodes, utilizando técnicas avançadas de sequenciamento de RNA e DNA, bioinformática e microscopia.