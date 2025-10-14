Corpo de Bombeiros prestou atendimento após o capotamento na Linha Vermelha, em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 14/10/2025 14:05

Macaé - Um carro capotou na tarde desta terça-feira (14), por volta das 12h30, na Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia, conhecida como Linha Vermelha, em Macaé. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou virando na pista e assustou quem passava pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. O motorista foi retirado do carro e recebeu os primeiros socorros. As causas do acidente não foram informadas.

O trânsito ficou lento durante o atendimento, mas a via foi liberada após a remoção do veículo, restabelecendo o fluxo normal de veículos.