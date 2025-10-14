Corpo de Bombeiros prestou atendimento após o capotamento na Linha Vermelha, em MacaéFoto: Reprodução Rede Social
Carro capota na Linha Vermelha e assusta motoristas em Macaé
Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira e mobilizou equipes de resgate na principal via da cidade
Macaé registra 53 prisões em 12 dias com atuação do 32° Batalhão da PM
Operações policiais abrangem tráfico, furtos, armas ilegais e cumprimento de mandados, reforçando a segurança na cidade
Macaé anuncia saída do técnico Clayton Moraes após derrota para Goytacaz
Auxiliar Cristóvão Monteiro também deixa o clube; equipe busca reação na Série B2 do Campeonato Carioca
Macaé tropeça em casa e perde para Goytacaz na Série B2
Time macaense sofreu derrota por 1 a 0 no Moacyrzão e vê rival assumir terceira colocação na disputa pelo acesso à Série B1
Firjan oferece 160 vagas gratuitas para Ensino Médio técnico em Macaé
Programa alia formação de qualidade, capacitação profissional e acesso direto ao mercado de trabalho para jovens que sonham com um futuro melhor
Empresa offshore abre 40 vagas em Macaé com salários atrativos e foco na diversidade
Empresa de perfuração busca profissionais de diferentes níveis para integrar equipes onshore e offshore com oportunidades inclusivas e benefícios competitivos
