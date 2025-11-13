Setor de Óleo e Gás promove imersão em segurança e tecnologia durante evento no Mercure HotelFoto: Ilustração
Macaé sedia workshop que une tecnologia e cuidado humano para ampliar a segurança na indústria offshore
Evento reúne profissionais do setor de Óleo e Gás para discutir inovação e estratégias na proteção de mãos e dedos, com foco em reduzir acidentes e transformar a cultura de segurança
Luz, câmera e aprendizado: alunos de Macaé ganham as telas com filmes sobre amizade, diversidade e inclusão
Mostra Imagens em Movimento leva ao Cine Sesi curtas produzidos por estudantes da rede pública e destaca o poder do cinema como ferramenta de transformação social
Céu de Macaé será palco de cores e luzes no Festival de Pipas Noturno
Evento gratuito na Praia dos Cavaleiros promete encantar famílias neste sábado, com diversão e segurança a partir das 19h
Mutirão de testagem em Macaé oferece exames gratuitos para ISTs no feriado
Ação do Programa IST/Aids será realizada neste sábado, 15, e promete facilitar o acesso da população aos testes de HIV, sífilis e hepatites
Iluminação moderna transforma ruas de Macaé e promete mais segurança e economia
Troca de 472 pontos de luz por tecnologia LED deve reduzir custos, melhorar a visibilidade e beneficiar diretamente a população
Polícia Civil de Macaé prende dupla com carro roubado em operação no Lagomar
Fiat Argo com sinais de adulteração foi interceptado na Avenida W-5 após ação conjunta entre agentes civis e militares
