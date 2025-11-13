Setor de Óleo e Gás promove imersão em segurança e tecnologia durante evento no Mercure Hotel - Foto: Ilustração

Publicado 13/11/2025 11:02

Macaé - Macaé, cidade reconhecida como capital nacional do petróleo, recebe nesta quinta-feira, 13 de novembro, um evento que promete mexer com os pilares da segurança industrial. O Workshop de Inovação em Proteção de Mãos e Dedos, idealizado pela Bridge Safety, propõe uma conversa direta entre quem cria soluções e quem enfrenta os riscos diários nas operações offshore.

O encontro, que acontece no Mercure Hotel, das 13h às 20h, vai reunir gestores de segurança, engenheiros, técnicos e profissionais do setor de Óleo e Gás em uma troca intensa de ideias, experiências e práticas. O tema pode parecer simples, mas envolve um dos maiores desafios da rotina offshore: proteger as mãos e os dedos, partes do corpo mais expostas a acidentes graves e afastamentos no trabalho.

De acordo com Maurício Moniz, diretor da Bridge Safety e idealizador do projeto, o objetivo é aproximar a inovação do chão de fábrica. “A proposta é mostrar que a segurança também pode ser criativa e inteligente. Queremos transformar a forma como olhamos para a prevenção, promovendo um ambiente de cuidado, tecnologia e responsabilidade compartilhada”, explica.

O workshop terá palestras, dinâmicas interativas e exposição de soluções tecnológicas desenvolvidas especialmente para o setor. Fabricantes de Equipamentos de Proteção Individual, como a Danny EPI, estarão presentes com novidades em luvas e acessórios que reduzem o risco de lesões.

Moniz destaca que esta é a primeira vez que o tema recebe atenção exclusiva em um encontro da indústria. “Falar sobre proteção de mãos e dedos é falar sobre dignidade, sobre preservar a habilidade de quem opera, constrói e move essa engrenagem gigantesca chamada offshore. É um chamado à responsabilidade e à inovação”, reforça.

O evento, que já percorre outras cidades brasileiras, faz parte de um circuito itinerante de debates sobre segurança e tecnologia no ambiente industrial. Em 2026, o projeto volta a Macaé no dia 25 de março e segue para Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ampliando a rede de conhecimento e colaboração entre profissionais da área.

Entre os apoiadores confirmados estão LHR Brasil, Viana Offshore, Armazém Offshore, Cenci, Brascabo e Cognittiv, que contribuem com experiências e soluções voltadas à segurança e à eficiência operacional.

Mais do que um encontro técnico, o workshop representa um movimento de transformação. Um espaço onde o cuidado humano e a inovação caminham juntos, mostrando que segurança no trabalho é, antes de tudo, um ato de respeito à vida.