Tripulantes são retirados da água por pescadores que chegaram a tempo de evitar uma tragédiaFoto: Reprodução de Rede Social
Embarcação de Macaé naufraga na Bacia de Campos e tripulantes são resgatados por pescadores
Barco de apoio de empresa macaense afunda a 120 km da costa e três trabalhadores são salvos após momentos de tensão
Show Diverso leva cores, vozes e emoções ao Solar dos Mellos
Espetáculo gratuito reúne 30 artistas da Emart e transforma músicas clássicas e contemporâneas em experiência sensorial inspirada na borboleta
Macaé forma 77 novos voluntários da Defesa Civil e amplia rede de proteção da cidade
Curso reúne teoria, prática e emoção em uma jornada que fortalece a cultura de prevenção e a segurança da população
Macaé amplia proteção aos bebês e inicia vacinação contra VSR para gestantes
Campanha começa com foco nas futuras mães a partir de 28 semanas, reforçando segurança dos recém-nascidos em período de maior vulnerabilidade
Alan Mansur anuncia proposta de criação de programa para arborizar e criar corredores verdes na cidade
Presidente da Câmara, Alan Mansur, apresenta iniciativa que pretende ampliar áreas arborizadas e aproximar população das decisões ambientais
Magia toma conta do Plaza Macaé com cantatas, coral e parada natalina
Espaço apresenta três dias de atrações que misturam emoção, talento estudantil e encantamento para famílias de toda a região
