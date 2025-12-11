Tripulantes são retirados da água por pescadores que chegaram a tempo de evitar uma tragédia - Foto: Reprodução de Rede Social

Publicado 11/12/2025 10:23

Macaé - Três tripulantes de uma embarcação de apoio pertencente a uma empresa de Macaé passaram por minutos de puro desespero na manhã de quarta, dia 10, quando o barco afundou na área de Marlim Leste, próximo à plataforma P 53, na Bacia de Campos. O acidente ocorreu a cerca de 120 quilômetros da costa macaense, em uma região com profundidade superior a mil metros.

Imagens que circularam nas redes mostram o momento do resgate, quando uma embarcação pesqueira que navegava pela área avistou os trabalhadores e conseguiu retirá-los da água. Os três passam bem e receberam atendimento após o salvamento.

As causas do naufrágio ainda não foram confirmadas. O Manchete Lagos aguarda retorno da empresa responsável, da Marinha e da Petrobras para detalhar o que provocou o acidente.

O caso reacende a preocupação com a segurança das operações offshore, setor que movimenta milhares de profissionais diariamente em águas profundas.