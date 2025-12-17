Lideranças empresariais e institucionais se reuniram no Conecta Facerj, em Macaé, para debater desenvolvimento e oportunidades - Foto: Divulgação

Lideranças empresariais e institucionais se reuniram no Conecta Facerj, em Macaé, para debater desenvolvimento e oportunidadesFoto: Divulgação

Macaé - Macaé voltou a ocupar o centro das atenções do empresariado fluminense ao receber a 9ª edição do Conecta Facerj, evento que transformou a cidade em um grande ponto de encontro para quem pensa, investe e decide os rumos da economia. Realizado no Hotel Du Lac, o encontro reuniu empresários, especialistas, representantes de instituições financeiras e lideranças setoriais, criando um ambiente de diálogo direto, troca de experiências e geração real de oportunidades.

Reconhecida nacionalmente pela força do petróleo, Macaé mostrou que vai além da vocação energética. A cidade apresentou um cenário econômico aquecido, com mercado de trabalho em expansão, cadeia produtiva diversificada e espaço crescente para inovação, turismo e novos negócios. O desempenho recente colocou o município entre os líderes em geração de empregos formais no estado e consolidou sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento do interior do Rio.

Promovido pela Facerj em parceria com o Sebrae Rio, o Conecta chegou a Macaé em um momento simbólico, quando empresários buscam segurança, previsibilidade e conexões estratégicas. A programação refletiu esse espírito, com painéis voltados ao setor de óleo e gás, economia do mar, impactos da reforma tributária, acesso ao crédito e apresentação de cases de sucesso que inspiram novos caminhos para o crescimento regional.

Durante a abertura, representantes de entidades empresariais destacaram que a força de Macaé está na integração entre quem empreende, quem planeja e quem executa. A engenharia, a indústria, o comércio e os serviços foram apontados como pilares que sustentam o avanço econômico e social da cidade, com reflexos diretos na geração de renda e qualidade de vida.

A rodada de negócios e a sessão de crédito deram tom prático ao evento, aproximando empresas de instituições financeiras e ampliando a chance de novos investimentos. No encerramento, uma palestra inspiradora mostrou que desenvolvimento também passa por criatividade, planejamento urbano e valorização das vocações locais.

A edição anterior do Conecta Facerj movimentou milhões em expectativas de negócios, e a aposta dos organizadores é que Macaé alcance resultados ainda mais expressivos. O evento reforçou a imagem de uma cidade que não apenas produz riqueza, mas constrói conexões, atrai investimentos e se posiciona como protagonista no mapa econômico do estado.