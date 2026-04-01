Nova clínica reúne equipe especializada e amplia atendimento a pacientes com obesidade em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Novo espaço de saúde muda rotina de pacientes com obesidade em Macaé
Clínica especializada amplia atendimento, oferece acompanhamento completo e inclui acesso a tratamento medicamentoso
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