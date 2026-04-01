Nova clínica reúne equipe especializada e amplia atendimento a pacientes com obesidade em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Nova clínica reúne equipe especializada e amplia atendimento a pacientes com obesidade em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 01/04/2026 17:51

Macaé - A Clínica da Obesidade passou a fazer parte da rede pública de saúde de Macaé nesta quarta-feira (1º), ampliando o acesso a tratamento especializado para quem enfrenta o sobrepeso e suas consequências no dia a dia. O novo espaço chega com a proposta de unir cuidado médico, orientação e acompanhamento contínuo em um só lugar.

Instalada na Rua Antero Perlingeiro, a unidade atende pacientes já inseridos no Programa Municipal de Obesidade e oferece suporte completo com equipe multidisciplinar. O serviço inclui profissionais como nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas e cirurgião bariátrico, fortalecendo um cuidado mais amplo e eficaz.

Além das consultas individuais, os pacientes também passam a contar com atividades em grupo, o que contribui para troca de experiências e incentivo à mudança de hábitos. Outro destaque é a possibilidade de acesso ao uso da semaglutida, conhecida como caneta emagrecedora, destinada a pacientes que atendem critérios clínicos específicos.

O município já acompanha cerca de 600 pessoas dentro do programa, e a expectativa é ampliar esse número com a nova estrutura. Dados da Secretaria de Saúde indicam que aproximadamente 40 por cento da população local apresenta sobrepeso, condição que pode desencadear doenças como hipertensão, problemas cardíacos e acidente vascular cerebral.

A entrada no serviço acontece a partir das unidades básicas de saúde. O paciente passa por avaliação inicial com equipe de nutrição e, se necessário, segue para acompanhamento na linha de cuidados voltada à obesidade.

A criação da clínica reforça a estratégia de ampliar o acesso ao tratamento e melhorar a qualidade de vida da população, com foco em prevenção, acompanhamento e resultados a longo prazo.