O grupo Pique Novo é a grande atração das comemorações do aniversário de MacucoReprodução redes sociais

Publicado 28/12/2023 11:24

A programação para comemorar os 28 anos de emancipação político administrativa de Macuco e a chegada do ano novo começa já nesta quinta-feira (28) na cidade. A partir das 23h30, o cantor Vinicius Fragoso agita a noite macuquense. Na sexta (29), no mesmo horário, é a vez do Grupo Simplicidade. No sábado (30), a partir das 22h, quem abre a noite é o Nossa Relação, que vai preprar o público para receber a grande atração da festa, o grupo Pique Novo. Já no domingo (31), 2024 será recebido ao som da banda Pakebra.

Antigo distrito do município de Cordeiro, Macuco foi emancipado após plebiscito realizado entre a população local, no dia 28 de dezembro de 1995, em ato solene realizado no Palácio do Ingá (Palácio Nilo Peçanha], em Niterói, pela Lei n°2497, sancionada pelo Governador Marcello Alencar. Em 1997, foi instalado o município de Macuco, antigo segundo distrito de Cordeiro. Considerado o menor município do Rio de Janeiro em população, com menos de 6 mil habitantes, Macuco está a menos de três horas de carro e a uma distância de 210 km da capital fluminense, na Região Serrana.