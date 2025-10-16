Comerciantes receberam orientaçãoDivulgação
Empreendedores recebem nova consultoria do SEBRAE
Visita técnica reforça o apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios através da Sala do Empreendedor
Macuco encerra campanha "Setembro Amarelo" com encontro do Grupo Flor de Ipê
Evento foi marcado por dinâmicas que estimularam reflexão entre os participantes sobre temas como escuta, empatia e acolhimento
Macuco recebe obras de extensão da rede de água
Obras de extensão acontecem nas ruas Raul Augusto Ribeiro e Moacyr Nunes Guerra, ambas no Centro do município
Estudo sobre garças reúne especialistas em Macuco
Entre os estudos em andamento estão a identificação detalhada das espécies, a análise das causas dessa permanência prolongada e a coleta de dados que subsidiarão um relatório técnico solicitado pelo IBAMA
Agentes de leitura, dinamizadores de biblioteca e professores de sala de leitura participam de formação em Macuco
Programação foi promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação de Macuco
Cultura macuquense fortalece a tradição das Folias de Reis
Com apoio da Gestão Municipal e verba de emenda impositiva, agremiações reiseiras recebem novos instrumentos e materiais essenciais
