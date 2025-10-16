Comerciantes receberam orientação - Divulgação

Comerciantes receberam orientaçãoDivulgação

Publicado 16/10/2025 17:45

Mais um dia de aprendizado e troca de experiências marcou o ambiente empresarial de Macuco nesta quarta-feira (15). Comerciantes do município receberam a visita da consultora do SEBRAE/RJ, Andreza Castro, que realizou uma série de atendimentos e orientações personalizadas aos empreendedores locais. A ação integra uma parceria de sucesso entre o SEBRAE e a Sala do Empreendedor de Macuco, coordenada por Fernanda Diniz, que tem se destacado pelo apoio constante ao crescimento do comércio e à formalização de novos negócios.

Durante a visita, Andreza compartilhou conhecimentos práticos e técnicos sobre gestão, inovação e estratégias de fortalecimento empresarial, abordando temas essenciais para o dia a dia de quem empreende. Segundo Fernanda Diniz, a iniciativa tem como principal meta estreitar o relacionamento com os empresários, promovendo capacitação, incentivo e orientação contínua. “O trabalho conjunto com o SEBRAE reforça o compromisso da administração municipal em criar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento econômico local”, destacou a coordenadora.

Empresários interessados em receber a consultoria diretamente em seus estabelecimentos podem solicitar o agendamento de visitas personalizadas. Para isso, basta entrar em contato com a Sala do Empreendedor de Macuco por meio do direct nas redes sociais ou pelo WhatsApp (22) 99829-9254. “Estamos reafirmando assim o compromisso da instituição em estar próxima dos empreendedores, oferecendo suporte prático e contribuindo para o crescimento sustentável do comércio macuquense”, acrescenta Diniz.