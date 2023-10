Davi Sacer - Divulgação

Publicado 26/10/2023 12:53

Magé - Nos dias 01 e 02 de dezembro, a Arena Magé será o ponto de encontro de toda a comunidade cristã mageense. Parte do calendário oficial de eventos da cidade (Lei 2743/23), o Magé Gospel reunirá nomes que são destaques da música gospel nacional e cantores da região. A abertura dos portões será às 17h.

“Nós institucionalizamos no início do ano um calendário oficial de grandes eventos, que visa contemplar também todos os segmentos religiosos da cidade. A partir disso, o município passou a dar apoio e assumir a condução de tradicionais festas católicas, a procissão de São Miguel que representa o segmento de crenças afro, e como não tinha um grande evento gospel criamos o Magé Gospel”, explicou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.

No primeiro dia de festival, a cantora Cassiane comanda a line-up que terá ainda a Banda Ministério Louvor da ADECEP e cantores convidados como Mateus Rocha, Tatiane Stefanie, Deyse Gouveia e Grupo Dai-me a Missão.

No segundo dia de shows, a abertura será com a Banda Inundados e o show principal fica por conta de Davi Sacer, além de cantores que se destacaram nas edições do Canta Magé, como os campeões Gabriel Pacheco e Everton Brito, Rayane Rocha e Fernanda Campo. Aquila Santos, Hislania Soares e Zilanda Genaio também se apresentam.

“Esse evento tem o foco de ser um diálogo com público gospel, que é muito atuante na arte e na cultura. Acreditamos que será um grande evento e um momento muito especial para Magé. Com isso, atendemos os principais segmentos religiosos da nossa cidade”, finalizou o secretário.

PROGRAMAÇÃO MAGÉ GOSPEL 2023

01/12 – SEXTA-FEIRA

17h – Abertura dos portões

18h – Abertura do evento

18h30 – Banda Ministério de Louvor da ADECEP

Cantores convidados: Mateus Rocha, Tatiane Stefanie, Deyse Gouveia e Grupo Dai-me a Missão

20h30 – DJ Gospel

21h – Cassiane

02/12 – SÁBADO

17h – Abertura dos portões

18h – Abertura do evento

18h30 – Banda Inundados

Cantores convidados: Aquila Santos, Gabriel Pacheco, Everton Brito, Hislania Soares, Fernanda Campos, Rayane Rocha e Zilanda Genaio

20h30 – DJ Gospel

21h – Davi Sacer