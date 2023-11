Magé realiza ações itinerante de vacinação contra a raiva animal - Divulgação

Publicado 27/11/2023 18:16

Magé - A Prefeitura de Magé começa nesta terça (28) uma nova etapa das ações itinerantes de vacinação contra a raiva. A cidade quer reverter a baixa adesão da população que não aderiu às campanhas realizadas desde o início do ano, que só imunizaram 10.500 animais, 23,8% da meta de 44.000.

Das 9h às 12h, as equipes de vacinação estarão atendendo nos locais de vacinação. Os animais devem ser levados com focinheira ou na caixa de transporte, e aqueles que não tem caderneta de vacinação, receberão uma completa com um registro completo do animal e ainda um espaço pra foto e digipata.

Não vacinar seu animal traz riscos à saúde pública

O Ministério da Saúde destaca que a raiva é de extrema importância para saúde pública, devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras.

“Multiplicamos nossos esforços este ano para que a população levasse os animais para tomar a vacina. Estamos desde o início de 2023 realizando campanhas com calendário itinerante, atendimento aos sábados, capacitação de mais agentes, colocamos a vacinação junto às ações de castração de animais e também em parceria com a Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais nas feiras de adoção de cães e gatos. Tudo para ampliar essa cobertura vacinal e evitar os riscos à saúde pública”, apela a secretária de Saúde, Larissa Storte.

Se liga no calendário:

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Horário 9h às 12h

28/11 - Praça São Pedro, Magé

30/11 - BNH de Santo Aleixo

5/12 - USF Rio do Ouro

7/12 - Praça 7 de Setembro, Piabetá

12/12 - Suruiense Futebol Clube, Suruí

14/12 - USF Ypiranga

19/12 - Praça Dr. Nilo Peçanha, Magé

21/12 - Praça Montese, Pau Grande