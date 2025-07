Água tratada chega para moradores do Parque dos Artistas, em Magé - Divulgação

25/07/2025

Magé - Um avanço importante na infraestrutura de abastecimento do município de Magé está, agora, garantindo a chegada de água tratada nas torneiras de moradores do Parque dos Artistas, em Piabetá. A Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, implantou cerca de 2,3 mil metros de rede que estão beneficiando diretamente dezenas de famílias da região.



Thiago dos Santos, que vive na localidade, conta que antes enfrentava dificuldades para ter esse serviço regularmente:

“Antigamente, precisávamos ficar acordados de madrugada para esperar a água chegar, ligar a bomba e abastecer as casas. Muitas vezes nem conseguíamos. Tínhamos que pedir aos vizinhos ou recorrer a poços. Agora, depois das obras, a água chega na caixa. Tenho filhos pequenos e hoje posso dizer que temos mais qualidade de vida”.



As melhorias fazem parte de um conjunto de investimentos da concessionária para promover o acesso à água tratada a quem reside em Magé. Desde o início das operações, cerca de 28 quilômetros de rede já foram substituídos na cidade, beneficiando mais de 11 mil pessoas com o serviço pela primeira vez. Entre os bairros contemplados estão Barbuda, Mundo Novo, Vila Nova, Centro e Piabetá.



Outro marco do avanço no saneamento básico da região foi a entrega da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé, com capacidade para tratar até 330 litros por segundo. A estrutura atende cerca de 65 mil pessoas do Primeiro Distrito e fortalece o sistema de abastecimento da cidade. Já em Suruí, a reativação da Unidade de Tratamento (UT) e o início de um novo projeto de extensão de rede também auxiliaram na maior abrangência do fornecimento de água no distrito.



“Temos um compromisso contratual de garantir que todos tenham acesso à água tratada. Mais do que cumprir uma meta, é uma missão que nos move todos os dias. Levar dignidade por meio da água é transformar a realidade de milhares de famílias, como já estamos fazendo em Magé”, afirma Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio.