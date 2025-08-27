Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em Magé - RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em MagéRODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Publicado 27/08/2025 21:48

Magé - Os amantes da agroecologia já têm um encontro marcado no próximo dia primeiro de setembro, em Magé. O Projeto Do Mangue ao Mar, iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em convênio com a Transpetro, promove, das 9h às 17h, a Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes, no Quilombo do Feital. O evento, voltado a todos os interessados em práticas socioambientais, terá como ponto alto o mutirão de inauguração da horta comunitária do Quilombo.



A programação inclui uma roda de conversa sobre agroecologia e atividades práticas de inauguração da horta. Com a proposta de promover aprendizado e engajamento coletivo, serão oferecidas ainda oficinas de plantio, compostagem e artesanato com bambu, esta ministrada pela matriarca do Quilombo, dona Almirena.

Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em Magé RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO



Os jovens agentes ambientais, formados pelo Projeto Do Mangue ao Mar, apresentarão os produtos desenvolvidos ao longo do processo educativo, incluindo composteiras, a horta comunitária, caderno temático e Emocionário, destacando a capacidade da juventude de transformar conhecimento em ações concretas para o cuidado com o território.



Para Val Quilombola, liderança do Quilombo do Feital, a feira e a horta comunitária fortalecem os laços da comunidade e ampliam o protagonismo dos jovens. Os jovens agentes ambientais, formados pelo, apresentarão os produtos desenvolvidos ao longo do processo educativo, incluindo composteiras, a horta comunitária, caderno temático e Emocionário, destacando a capacidade da juventude de transformar conhecimento em ações concretas para o cuidado com o território.Para Val Quilombola, liderança do Quilombo do Feital, a feira e a horta comunitária fortalecem os laços da comunidade e ampliam o protagonismo dos jovens.

“Este encontro é muito especial porque, além de reforçar a importância da participação da nossa comunidade em iniciativas que unem tradição, sustentabilidade e futuro, ele também resgata nossa ancestralidade. A horta comunitária vem como um elo que recupera laços e saberes que, com o tempo e a modernidade, acabaram se perdendo. É uma alegria ver os jovens colocando em prática o que aprenderam e, ao mesmo tempo, honrando a memória dos mais velhos e fortalecendo o quilombo para as próximas gerações.”



O educador ambiental Breno Mil-homens destaca que a horta comunitária do Quilombo do Feital será mais do que um local de cultivo.

“Esse é o símbolo de um processo educativo de dois anos, que valorizou a cultura das comunidades tradicionais às quais os jovens pertencem. Trabalhamos da teoria à prática: da reciclagem de resíduos orgânicos por meio da compostagem até a produção e consumo de alimentos seguros e saudáveis. É uma conquista proporcionar a esses jovens a oportunidade de serem protagonistas e exercerem funções que fortalecem o Turismo de Base Comunitária e outras atividades em suas localidades”.

Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em Magé RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO



Para a gerente-geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro, a parceria com o projeto reafirma o compromisso da companhia com a promoção da educação ambiental e o fortalecimento das comunidades tradicionais. Para a gerente-geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro, a parceria com o projeto reafirma o compromisso da companhia com a promoção da educação ambiental e o fortalecimento das comunidades tradicionais.

“Ao apoiar iniciativas como a Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes, contribuímos para a formação de jovens agentes ambientais e incentivamos práticas sustentáveis, como a produção de alimentos saudáveis. A inauguração da horta comunitária representa mais do que um espaço de cultivo, simboliza nosso engajamento com o desenvolvimento sustentável, o protagonismo juvenil e a construção de um futuro mais justo e equilibrado”, afirma.



A troca de mudas será focada em hortaliças. As que forem doadas ou trocadas com o Quilombo serão plantadas no novo espaço de cultivo durante o mutirão.



Para participar do evento, os interessados deverão se inscrever por meio do link: https://www.instagram.com/mangueaomar/



Boas práticas poderão ser replicadas



Durante o evento, será lançado um caderno temático para educadores e educadoras. A publicação faz parte do Programa de Educação Ambiental para o Combate ao Lixo do Mangue ao Mar (PEA-CoaLiMMar), desenvolvido pela equipe de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar. O material reúne experiências e práticas educativas desenvolvidas junto aos jovens das Baías de Guanabara e Sepetiba, destacando ações como ecoclubes, seminários de juventudes, projetos audiovisuais, compostagem e hortas comunitárias. A proposta é inspirar esses profissionais a replicarem metodologias de educação ambiental que valorizem a cultura local, a biodiversidade e o protagonismo juvenil.



O PEA-CoaLiMMar é uma oportunidade de mobilização social de diversos setores e grupos da sociedade, possibilitando o debate acerca das realidades locais para amparar a elaboração ou implementação de suas ações. Dessa forma, conseguem amplificar as suas vozes e contribuir para o desenvolvimento socioambiental.



“Investimos continuamente em educação ambiental por meio de iniciativas que integram sustentabilidade e proteção integral às pessoas e ao meio ambiente”, afirma Nadynni Soeiro. “O Programa de Educação Ambiental para o Combate ao Lixo do Mangue ao Mar é um exemplo desse compromisso, ao reunir práticas inovadoras e colaborativas que fortalecem comunidades e valorizam saberes locais. Atuamos de forma integrada com os territórios, criando caminhos para um futuro mais seguro, justo e sustentável”, aponta.



“A proposta desse plano, que tem como alicerce a valorização do meio ambiente local e das comunidades que vivem nele, é atuar em total sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvendo cadernos temáticos com ações práticas em cocriação com os diversos públicos. A comunidade escolar, gestores do governo ou da sociedade civil, povos tradicionais, profissionais liberais e diversos outros segmentos sociais poderão implementar o programa”, explica a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar, Andie Märal.



Serviço:

Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes do Projeto Do Mangue ao Mar + Inauguração da horta comunitária do Quilombo do Feital

Data: 1 de setembro de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Quilombo do Feital

Entrada: Valor simbólico, que inclui refeições (almoço e sobremesa)

Inscrições: https://www.instagram.com/mangueaomar/

Vagas limitadas

Classificação: livre