Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em Magé

Projeto promove Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes em MagéRODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO
A programação inclui uma roda de conversa sobre agroecologia e atividades práticas de inauguração da horta. Com a proposta de promover aprendizado e engajamento coletivo, serão oferecidas ainda oficinas de plantio, compostagem e artesanato com bambu, esta ministrada pela matriarca do Quilombo, dona Almirena.
Os jovens agentes ambientais, formados pelo Projeto Do Mangue ao Mar, apresentarão os produtos desenvolvidos ao longo do processo educativo, incluindo composteiras, a horta comunitária, caderno temático e Emocionário, destacando a capacidade da juventude de transformar conhecimento em ações concretas para o cuidado com o território.
Para Val Quilombola, liderança do Quilombo do Feital, a feira e a horta comunitária fortalecem os laços da comunidade e ampliam o protagonismo dos jovens.
O educador ambiental Breno Mil-homens destaca que a horta comunitária do Quilombo do Feital será mais do que um local de cultivo.
Para a gerente-geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro, a parceria com o projeto reafirma o compromisso da companhia com a promoção da educação ambiental e o fortalecimento das comunidades tradicionais.
A troca de mudas será focada em hortaliças. As que forem doadas ou trocadas com o Quilombo serão plantadas no novo espaço de cultivo durante o mutirão.
Para participar do evento, os interessados deverão se inscrever por meio do link: https://www.instagram.com/mangueaomar/
Boas práticas poderão ser replicadas
Durante o evento, será lançado um caderno temático para educadores e educadoras. A publicação faz parte do Programa de Educação Ambiental para o Combate ao Lixo do Mangue ao Mar (PEA-CoaLiMMar), desenvolvido pela equipe de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar. O material reúne experiências e práticas educativas desenvolvidas junto aos jovens das Baías de Guanabara e Sepetiba, destacando ações como ecoclubes, seminários de juventudes, projetos audiovisuais, compostagem e hortas comunitárias. A proposta é inspirar esses profissionais a replicarem metodologias de educação ambiental que valorizem a cultura local, a biodiversidade e o protagonismo juvenil.
O PEA-CoaLiMMar é uma oportunidade de mobilização social de diversos setores e grupos da sociedade, possibilitando o debate acerca das realidades locais para amparar a elaboração ou implementação de suas ações. Dessa forma, conseguem amplificar as suas vozes e contribuir para o desenvolvimento socioambiental.
“Investimos continuamente em educação ambiental por meio de iniciativas que integram sustentabilidade e proteção integral às pessoas e ao meio ambiente”, afirma Nadynni Soeiro. “O Programa de Educação Ambiental para o Combate ao Lixo do Mangue ao Mar é um exemplo desse compromisso, ao reunir práticas inovadoras e colaborativas que fortalecem comunidades e valorizam saberes locais. Atuamos de forma integrada com os territórios, criando caminhos para um futuro mais seguro, justo e sustentável”, aponta.
“A proposta desse plano, que tem como alicerce a valorização do meio ambiente local e das comunidades que vivem nele, é atuar em total sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvendo cadernos temáticos com ações práticas em cocriação com os diversos públicos. A comunidade escolar, gestores do governo ou da sociedade civil, povos tradicionais, profissionais liberais e diversos outros segmentos sociais poderão implementar o programa”, explica a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar, Andie Märal.
Serviço:
Feira de Trocas de Mudas, Sementes e Saberes do Projeto Do Mangue ao Mar + Inauguração da horta comunitária do Quilombo do Feital
Data: 1 de setembro de 2025
Horário: 9h às 17h
Local: Quilombo do Feital
Entrada: Valor simbólico, que inclui refeições (almoço e sobremesa)
Inscrições: https://www.instagram.com/mangueaomar/
Vagas limitadas
Classificação: livre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.