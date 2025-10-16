Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã

Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do AmanhãDivulgação
Ao lado dele estavam: Mãe Ana de Iroko, de Minas; Paizinho de Taubaté; além dos indígenas Iberê e Shyrlei Djukumã.
"É sempre muito importante participar de ações coletivas. A sociedade precisa estar atenta aos anseios da nova geração", discursou Pai Paulo.
O evento foi realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACAS) do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina, do Fórum de Ciência e Cultura, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e do Museu do Amanhã.
Teve a parceria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto Alana, da Companhia Cultural Bola de Meia, da Usina da Imaginação, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Também mobilizou a participação ativa de Pontos e Pontões de Cultura da Política Nacional de Cultura Viva, que fortalecem práticas culturais, educativas e ambientais nos territórios.
