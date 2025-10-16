Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã - Divulgação

Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do AmanhãDivulgação

Publicado 16/10/2025 14:19

Magé - O líder religioso de Magé Pai Paulo de Ogun, do Ase Alakoro Quilombo de Bongaba, foi um dos palestrantes do evento Festival e Seminário Cultura Infância e Natureza: Agir pelo Planeta, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio. Pai Paulo abordou sobre o tema Saberes e Fazeres da Cultura Infância: Ancestralidade e Práticas Inspiradoras.



Ao lado dele estavam: Mãe Ana de Iroko, de Minas; Paizinho de Taubaté; além dos indígenas Iberê e Shyrlei Djukumã.



"É sempre muito importante participar de ações coletivas. A sociedade precisa estar atenta aos anseios da nova geração", discursou Pai Paulo.

Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã Divulgação



O evento foi realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACAS) do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina, do Fórum de Ciência e Cultura, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e do Museu do Amanhã. O evento foi realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Cidadania e, do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACAS) do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina, do Fórum de Ciência e Cultura, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e do Museu do Amanhã.

Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã Divulgação



Teve a parceria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto Alana, da Companhia Cultural Bola de Meia, da Usina da Imaginação, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Também mobilizou a participação ativa de Pontos e Pontões de Cultura da Política Nacional de Cultura Viva, que fortalecem práticas culturais, educativas e ambientais nos territórios. Teve a parceria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto Alana, da Companhia Cultural Bola de Meia, da Usina da Imaginação, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Também mobilizou a participação ativa deda Política Nacional de Cultura Viva, que fortalecem práticas culturais, educativas e ambientais nos territórios.