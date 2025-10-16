Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do AmanhãDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Magé - O líder religioso de Magé Pai Paulo de Ogun, do Ase Alakoro Quilombo de Bongaba, foi um dos palestrantes do evento Festival e Seminário Cultura Infância e Natureza: Agir pelo Planeta, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio. Pai Paulo abordou sobre o tema Saberes e Fazeres da Cultura Infância: Ancestralidade e Práticas Inspiradoras.

Ao lado dele estavam: Mãe Ana de Iroko, de Minas; Paizinho de Taubaté; além dos indígenas Iberê e Shyrlei Djukumã.

"É sempre muito importante participar de ações coletivas. A sociedade precisa estar atenta aos anseios da nova geração", discursou Pai Paulo.
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã - Divulgação
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do AmanhãDivulgação


O evento foi realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACAS) do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina, do Fórum de Ciência e Cultura, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e do Museu do Amanhã.
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã - Divulgação
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do AmanhãDivulgação


Teve a parceria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto Alana, da Companhia Cultural Bola de Meia, da Usina da Imaginação, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Também mobilizou a participação ativa de Pontos e Pontões de Cultura da Política Nacional de Cultura Viva, que fortalecem práticas culturais, educativas e ambientais nos territórios.
fotogaleria
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã
Líder religioso de Magé participa de seminário no Museu do Amanhã