Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade na cidade de Magé. Amanhã (quarta-feira (26) e quinta-feira (27), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Amanhã (quarta-feira, 26), a Van Experience estará presente no Condomínio Colinas, no bairro da Maurimárcia. No local, os clientes poderão conhecer o veículo interativo, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch screen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.
Também amanhã, os moradores de Praia de Olaria, da Estrada da Conceição e do Parque Caçula terão a oportunidade de conhecer o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, um estande com atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.
Troca de lâmpadas
Em Santo Aleixo e no Fragoso, os clientes que visitarem o estande do projeto Enel Compartilha Consumo Eficiente, amanhã (quarta-feira, 26) e quinta-feira (27), poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
