Os interessados podem procurar a Capitania para maiores informações sobre o curso de aquaviários - Divulgação/rede social

Os interessados podem procurar a Capitania para maiores informações sobre o curso de aquaviáriosDivulgação/rede social

Publicado 20/03/2025 16:57

Angra dos Reis - A Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangaratiba, na costa verde, está com inscrições abertas para o Curso Especial de Segurança de Embarcação de Passageiros (ESEP). São 95 vagas para aquaviários interessados em aprimorar suas habilidades e atuação no transporte de passageiros, dentro do Programa do Ensino Profissional Marítimo (PREPOM) 2024 e 2025.



As inscrições estão abertas entre os dias 17 a 28 de março de 2025 e podem ser feitas presencialmente, pelos Correios ou através de uma unidade da Marinha mais próxima.



O Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) tem como propósito capacitar aquaviários para operação segura de embarcações que atuam no transporte escolar, turismo ou travessias. A capacitação tem foco na segurança da navegação, proteção da vida humana e prevenção da poluição hídrica.



O curso será ministrado em três turmas:



– Turma 3/2024: 12 a 16 de maio de 2025.



– Turma 1/2025: 19 a 23 de maio de 2025.



– Turma 2/2025: 26 a 30 de maio de 2025.



Local das inscrições:

Os interessados devem procurar a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, de segunda a sexta-feira no horário de 9h30 às 15h. Ou ainda pelo envio da documentação por meio de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima, de forma presencial.



Os documentos devem ser enviados em envelope único para o seguinte endereço:



Praça Marcílio Dias, 1 – Itacuruçá, Mangaratiba – RJ, 23860-000.



Requisitos para inscrição:

Ser Aquaviário, dos seguintes Grupos e Categorias:



I) 1º Grupo (Marítimos): Moço de Convés (MOC), Moço de Máquinas (MOM), Marinheiro Auxiliar



de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas(MAM);



II) 2º Grupo (Fluviários): Contramestre Fluvial (CMF), Marinheiro Fluvial de Máquinas (MFM), Marinheiro Fluvial de Convés (MFC), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF); Marinheiro



Fluvial Auxiliar de Máquinas (MMA); e e Marinheiro Fluvial de Convés (MFC); e



III) 3º Grupo (Pescadores).



Documentos necessários para inscrição

Para validar a inscrição, os candidatos devem apresentar:



– Ficha de inscrição preenchida (disponível no edital – ANEXO I);



– Original e cópia simples de documento de identificação com foto;



– Original e cópia simples do CPF (caso não conste no documento de identidade);



– Cópia das folhas 2, 3 e dos embarques da CIR (somente embarques fechados serão aceitos);



– Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (GRU).



Seleção dos candidatos

Não haverá prova escrita para este processo seletivo. A seleção será baseada na análise documental.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá pelo telefone oficial ou comparecer presencialmente dentro do horário de atendimento.