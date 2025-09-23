Premiação dos destaques da corrida que reuniu sustentabilidade e saúde na cidade da costa verdeDivulgação/Renan Ferrazzani

Mangaratiba - Com a participação de mais de 3 mil atletas, a cidade de Mangaratiba, na costa verde, teve um domingo focado em saúde, sustentabilidade e superação, destaques da corrida do Bem Eco, realizada pela prefeitura e empresa Vale, nesse domingo (21), na Praia do Saco.
O evento começou cedo e reuniu uma multidão, entre corredores e torcedores, todos envolvidos pela pelo esporte.
Mais de 3 mil participantes em Mangaratiba - Divulgação/Renan Ferrazzani
Mais de 3 mil participantes em MangaratibaDivulgação/Renan Ferrazzani


A corrida teve percursos de 5 km e 10 km. Antes da largada, os participantes se reuniram para um momento de alongamento coletivo, em preparação para a prova. O espaço também contou com uma área de relaxamento, oferecendo bem-estar e recuperação aos atletas, além de outras ativações de interação.

Teve pódio no feminino e masculino nas categorias geral 10km e 5km. Confira os resultados:

Feminino 
1º Lubiana Silva
2º Allana Pessanha de Moraes
3º Glauce Machado de Souza Cascaes Telles

Masculino:
1º Lucas Machado
2º Julio Cezar
3º Leidison Thimoteo

5 km
Feminino

1º Valdilene Ribeiro dos Santos Lins
2º Adilan Maria de M Oliveira
3º Eglantine Dias

Masculino
1º Geizon Santos
2º Felipe Fernandes
3º Robson Estevam da Silva
Premiação dos destaques da corrida que reuniu sustentabilidade e saúde na cidade da costa verde
Mais de 3 mil participantes em Mangaratiba
