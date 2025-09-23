Premiação dos destaques da corrida que reuniu sustentabilidade e saúde na cidade da costa verdeDivulgação/Renan Ferrazzani
A corrida teve percursos de 5 km e 10 km. Antes da largada, os participantes se reuniram para um momento de alongamento coletivo, em preparação para a prova. O espaço também contou com uma área de relaxamento, oferecendo bem-estar e recuperação aos atletas, além de outras ativações de interação.
Teve pódio no feminino e masculino nas categorias geral 10km e 5km. Confira os resultados:
Feminino
2º Allana Pessanha de Moraes
3º Glauce Machado de Souza Cascaes Telles
Masculino:
2º Julio Cezar
3º Leidison Thimoteo
5 km
1º Valdilene Ribeiro dos Santos Lins
2º Adilan Maria de M Oliveira
3º Eglantine Dias
Masculino
2º Felipe Fernandes
3º Robson Estevam da Silva
