Premiação dos destaques da corrida que reuniu sustentabilidade e saúde na cidade da costa verdeDivulgação/Renan Ferrazzani

Mangaratiba - Com a participação de mais de 3 mil atletas, a cidade de Mangaratiba, na costa verde, teve um domingo focado em saúde, sustentabilidade e superação, destaques da corrida do Bem Eco, realizada pela prefeitura e empresa Vale, nesse domingo (21), na Praia do Saco. O evento começou cedo e reuniu uma multidão, entre corredores e torcedores, todos envolvidos pela pelo esporte. Mais de 3 mil participantes em Mangaratiba Divulgação/Renan Ferrazzani



A corrida teve percursos de 5 km e 10 km. Antes da largada, os participantes se reuniram para um momento de alongamento coletivo, em preparação para a prova. O espaço também contou com uma área de relaxamento, oferecendo bem-estar e recuperação aos atletas, além de outras ativações de interação.



Teve pódio no feminino e masculino nas categorias geral 10km e 5km. Confira os resultados:



Feminino 1º Lubiana Silva

2º Allana Pessanha de Moraes

3º Glauce Machado de Souza Cascaes Telles



Masculino: 1º Lucas Machado

2º Julio Cezar

3º Leidison Thimoteo

5 km Feminino



1º Valdilene Ribeiro dos Santos Lins

2º Adilan Maria de M Oliveira

3º Eglantine Dias



Masculino 1º Geizon Santos

2º Felipe Fernandes

3º Robson Estevam da Silva fotogaleria

