Aeroporto de Maricá agora tem voos com tarifas OffshoreFoto: Paulo Ávila

Publicado 07/02/2023 16:50

Maricá - O Aeroporto de Maricá (SBMI), administrado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), está com novo tarifário. Reguladas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as tarifas aeroportuárias são os encargos pagos aos operadores de aeródromos pela utilização das instalações, dos equipamentos e demais serviços disponibilizados pela infraestrutura aeroportuária. Os valores são válidos para voos offshore, com o Programa de Eficiência Logística (PEL) – pacote de tarifa única, com benefícios de serviços ofertados pelo aeroporto; aviação geral e operação noturna; hangaragem; pouso unificado e permanência de aeronave.

A diretora de Operações do Aeroporto de Maricá, Marta Magge, explica que os reajustes estão previstos, como mecanismo de atualização monetária e tem o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido nos contratos. "A estratégia do SBMI foi nivelar as condições de concorrência e oferecer o tratamento adequado do Aeroporto. Hoje, temos valores tarifários atrativos no mercado de aviação, tornando o Aeroporto competitivo dentro da sua categoria", avalia Marta.

Programa de Eficiência Logística

As tarifas das operações offshore contam com o Programa de Eficiência Logística (PEL), modelo que usa o conceito "Business Agility" (Agilidade nos Negócios, em tradução livre), para descomplicar tarefas necessárias na base operacional. Ao todo, são 18 opções incluídas, como o wi-fi, check-in, gerenciamento de bagagens e as salas VIP e de briefing. Esses requisitos de infraestrutura são exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operações offshore. Em outros aeroportos, a cobrança costuma ser feita de forma individual.

Tarifas para aviação geral e operação noturna

Os valores da aviação geral e operação noturna são cobrados individualmente, em cada serviço, como embarque e desembarque, sala de briefing, balcão de check-in, inspeção de embarque na aviação executiva, abastecimento da aeronave, handling (manuseio) e translado para outros hangares. Na tarifa de aviação geral, há ainda os serviços de garantia de posição de pátio e locação de salas para reunião com agendamento com antecedência.

As operações noturnas acontecem entre 18h e 22h, fora do horário de funcionamento normal do aeroporto. Para serviços realizados após às 22h, os valores são sob consulta e só podem ser feitos se forem comunicados ao setor operacional com 3h de antecedência.

Pouso unificado e permanência de aeronave no SBMI e hangaragem

Já para o serviço de hangaragem, o Aeroporto de Maricá oferece valores diários e mensais, de acordo com a categoria da aeronave: monomotor, bimotor convencional, monomotor turbo hélice, bimotor turbo hélice, jatos leves, asa rotativa (BI-PÁ) e asa rotativa Quadripá. Quem opta por períodos maiores de locação ganha desconto. No plano trimestral, são 15% de desconto; no plano semestral, o desconto é de 20% e no plano anual, o desconto chega a 40%.

O SBMI também possui um pacote de tarifas para quem deseja pousar e utilizar a área de estadia. Essa categoria é dividida em voos particulares e internacionais e os valores variam de acordo com o peso da aeronave, que pode ser de até uma tonelada a mais de 300 toneladas.