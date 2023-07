Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 04/07/2023 14:38

Maricá - A Secretaria de Cultura preparou uma programação especial para o próximo fim de semana com a exibição de filmes e documentários no Cine Henfil, no Centro, com sessões às 15h, 17h e 19h, entre sábado (08/07) e domingo (09/07). Os ingressos são gratuitos e distribuídos na bilheteria antes do início dos filmes.

Neste sábado (08/07), a partir das 15h, será exibido o filme ‘O menino e o espelho’, de Guilherme Fiúza Zenha; às 17h será ‘Vida de balconista’, de Cavi Borges; e finalizando às 19h, o cinema público recebe o filme ‘Derrapada’, de Pedro Amorim. No domingo (09/07), às 15h, terá a exibição do filme ‘Menino maluquinho’, às 17h será ‘Jeca tatu’, de Mazzaropi; e às 19h, o cinema recebe ‘Derrapada’.

Sobre o cinema

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo. O Cine Henfil funciona de terça a quinta-feira, com sessões voltadas para o projeto Cine Escola, com programação temática trabalhada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Sinopse

O menino e o espelho – Belo Horizonte, anos 1930. Fernando (Lino Facioli) é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida.

Vida de balconista - Mateus é o balconista de uma locadora de filmes artísticos e precisa lidar com seus clientes estranhos enquanto sonha em ser um grande cineasta como seu ídolo, Quentin Tarantino. Filmado na videolocadora do diretor Cavi Borges, é baseado em histórias reais ocorridas nela. Classificação: 12 anos.

Derrapada - Em Derrapada, o jovem Samuca (Matheus Costa) de apenas 17 anos de idade descobre que sua namorada, Alicia (Heslaine Vieira), está grávida. A notícia vem à tona em um momento não muito propício da vida de Samuca, justamente quando ele achava que tudo estava correndo muito bem. Por ter cometido a mesma "derrapada" que sua mãe Melina (Nanda Costa) vivenciou anos atrás, tendo um filho na mesma idade que ela o teve, Samuca se sente pressionado pelas novas responsabilidades e preocupações. Temas como gravidez na adolescência e questionamentos sobre a vida adulta ganham visibilidade e são desdobrados ao longo da trama. Classificação: 16 anos.

Menino maluquinho - Em Menino Maluquinho - O filme, Maluquinho (Samuel Costa), um menino travesso de classe média, adora brincar e pregar peças nos amigos, sofrendo bastante quando seus pais se separam. Mas aí aparece o Vovô Passarinho (Luiz Carlos Arutin), que o leva para umas férias na fazenda, onde vive agitadas aventuras e aprende lições valiosas sobre a estrada da vida. Classificação: Livre.

Jeca tatu - Jeca Tatu é um caipira preguiçoso e simplório que tem sua propriedade ameaçada pela ganância de um latifundiário. Classificação: 12 anos.