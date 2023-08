Pinguim encontrado no litoral maricaense - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 07/08/2023 07:47 | Atualizado 07/08/2023 07:48

Maricá - Um pinguim foi encontrado e resgatado por populares que estavam na praia de Ponta Negra, o caso aconteceu ontem (domingo 06).

Segundo relatos, o animal foi avistado andando na água próximo a areia, na altura da rua 163, ao chegarem perto do pinguim, os banhistas perceberam que o animalzinho estava com as nadadeiras machucadas.

Foi quando populares acionaram o Corpo de Bombeiros e com eles o Instituto Maqua, que é a organização responsável pelo cuidado no resgate e recuperação desses animais.

O animal foi resgatado, está sendo tratado e será recolocado em seu hábitat natural quando estiver recuperado dos ferimentos, não se tem ideia do que causou os machucados no pinguim.