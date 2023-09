Festival Estudantil de Artes em Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Festival Estudantil de Artes em MaricáFoto: Marcos Fabrício

Publicado 02/09/2023 08:54 | Atualizado 02/09/2023 08:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, realizou ontem, quinta-feira (31) mais uma etapa do 4º Festival Estudantil de Artes de Maricá (Festart), em sua fase distrital. O evento ocorreu na quadra da E.M. Benvindo Taques Horta, em Ubatiba, e foi inteiramente dedicado à dança. Ao longo do dia, alunos de 26 escolas da rede municipal se apresentaram no palco montado na quadra, com figurinos e coreografias caprichadas.

As apresentações empolgaram a plateia composta por outros competidores e também por alunos e professores da unidade de ensino. O destaque da manhã foi Maria Rita Silveira Lima, de 12 anos, que arrancou aplausos durante sua performance de hip hop primeiro solo e depois com um colega.



“É a dança que eu mais curto hoje e eu e meu parceiro ensaiamos bastante. Agora estou um pouco ansiosa para saber o resultado”, disse a aluna do 7º ano da E.M. Clério Boechat, no Flamengo, ao revelar que dança desde os 6 anos e que quer virar profissional do setor no futuro.

Unidades como a C.E.M. Joana Benedicta Rangel, no Centro, e a E.M. Maurício Antunes de Carvalho, no Boqueirão, se apresentaram com dois grupos diferentes. Nesta última, a professora Renata Rocha contou como procurou motivar suas alunas, que são do 5º ano.

“Sempre tento mostrar a elas que o mais importante é a entrega na hora da dança. Sou professora de Educação Física e tenho interesse por todo tipo de movimento mas, no caso da dança, acho fundamental quando atinge a alma delas”, descreve ela.

De acordo com a gerente de projetos da Secretaria de Educação, Priscila França, as etapas que envolvem dança e música costumam ser as mais animadas. “Estamos vendo aqui todos dançando junto com cada grupo. É muito bacana ver todo mundo envolvido. O espaço daqui também é maravilhoso e nos atendeu muito bem”, garantiu.

O Festart esteve nesta semana no auditório do Banco Mumbuca e também na Casa de Cultura, ambos no Centro. Nesta sexta-feira (1º/09), o festival continua na escola de Ubatiba e terá apresentações de canto. O resultado será divulgado nos próximos dias e a grande final, com premiação de todas as modalidades e categorias, acontece durante a Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que começa no dia 19 de setembro.