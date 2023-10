Aula em escola municipal - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 11/10/2023 09:04 | Atualizado 11/10/2023 09:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, está mobilizando os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal a participarem do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que visa avaliar a educação básica brasileira e oferecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas educacionais. Os encontros acontecem em todas as unidades municipais que atendem o segmento.

As avaliações se baseiam em três pilares: Língua Portuguesa, com foco em leitura; Matemática, direcionada na resolução de problemas; questionários socioeconômicos, fundamental para reflexão de fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.

As médias de desempenho nessas avaliações subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Dados de 2022 mostraram que Maricá manteve trajetória positiva de crescimento dos resultados educacionais, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Maricá passou a ocupar a 10ª posição entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Saeb

De acordo com o Ministério da Educação, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais, por meio de testes e questionários aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada.

O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Realizado desde 1990, o Saeb passou por uma série de aprimoramentos teórico-metodológicos ao longo das edições. Nas últimas duas edições, e também naquela que se realiza no ano de 2023, é possível verificar esse avanço com a implementação de diversas novidades, em especial as voltadas à implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).