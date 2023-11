Posto de gasolina assaltado - Foto: Jornal O Dia

Posto de gasolina assaltadoFoto: Jornal O Dia

Publicado 06/11/2023 11:34

Maricá - Um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta segunda-feira (06), no bairro de Itapeba, região central da cidade.

Segundo relatos, o caso aconteceu por volta das duas horas da manhã, os criminosos entraram no estabelecimento, que fica as margens da Rodovia Amaral Peixoto, surpreendendo o vigia do posto, anunciando o assalto e sob ameaças mandaram o funcionário do posto dizer onde estava guardado o dinheiro.

Então os ladrões pegaram uma quantidade de dinheiro, amarraram o funcionário do posto de combustíveis e fugiram.

O gerente do Posto chamou a Polícia Militar, uma pericia técnica será feita pela Polícia Civil na investigação do caso. O caso foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá.