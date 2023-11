Ladrões furtavam cabos das câmeras de segurança - Foto: Jornal O DIA

Ladrões furtavam cabos das câmeras de segurançaFoto: Jornal O DIA

Publicado 16/11/2023 09:32 | Atualizado 16/11/2023 09:34

Maricá - Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) prenderam nesta quarta-feira (15) feriado, dois ladrões que aparentemente estavam furtando cabos das câmeras de vigilância e monitoramento do CIOSP (Centro de Monitoramento).

As informações chegaram até os policiais através do próprio setor de monitoramento que registrava a ação criminosa dos ladrões.

Foi quando uma Guarnição foi até a Serra de Itaipuaçu onde o crime acontecia, próximo a divisa de Maricá com Niterói.

Ao chegarem no local constataram o crime e prenderam em flagrante a dupla; identificados como Romero Moura da Rocha de 51 anos e Leonardo Dias da Silva de 50 anos, estavam em um automóvel sedan, de cor preta onde retiravam os cabos e guardavam dentro do veículo, os dois foram levados para a 82ª DP no centro de Maricá onde o caso foi registrado e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.