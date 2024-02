Festival de Iemanjá em Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 26/02/2024 10:37 | Atualizado 26/02/2024 10:37

Maricá - A orla de Itaipuaçu recebeu neste domingo (25/02) o primeiro Festival Yemanjá de Maricá, fechando o mês em que é celebrada a ‘rainha do mar’ nas religiões de matriz africana. O palco montado próximo à Rua 70 recebeu lideranças do setor e grupos de diversas casas de axé de Maricá e outras cidades próximas, que entoaram cânticos e exibiram danças e rituais praticados nos terreiros. O evento teve o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos.

A idealizadora do festival, ialorixá Iya Patrícia, contou que mora há cerca de 30 anos em Itaipuaçu e sempre teve esse projeto. Ela disse que a Prefeitura foi uma grande parceira na organização.

“Desde o início tivemos portas abertas com o governo para realizarmos esse evento, que era um desejo nosso havia bastante tempo. Yemanjá é a orixá mais popular e querida do Brasil, é a grande mãe que abraça a população. A gente vê isso sobretudo no Réveillon, quando as pessoas se dirigem ao mar e oferecem flores. O povo de axé, que ainda é tão sofrido e marginalizado, merecia um evento assim”, celebrou a ialorixá.

A fala foi endossada por outra liderança que participou do festival. Pai José Luiz de Jagum afirmou que eventos como este são fundamentais para unir o povo de axé. Fora o nosso povo, Yemanjá é festejada por outras pessoas. Queremos que este festival se torne anual para que essa união seja reforçada”, afirmou.